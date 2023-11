He aha te tohu o te tohu tohu?

He aha ta te Moko Target e tohu ana?

Ko Target, te kaporeihana hokohoko rongonui, e mohiotia ana mo tana tohu tohu puru whero. Engari kua whakaaro koe he aha te tohu o tenei tohu rongonui? Kia rukuhia te tikanga o muri i te waitohu Target me te tirotiro i tona hiranga.

Ko te waitohu Target e tohu ana i te whakapumautanga o te kamupene ki te whakarato ki nga kaihoko he wheako hokohoko tino tika. Ko te bullseye whero he whakaaturanga ataata o te whainga o te waitohu ki te patu i te tohu ina tae mai ki te whakatutuki i nga hiahia me nga tumanako a nga kaihoko. Kei roto i te whakaaro o te tika, te tika, me te tuku hua kounga.

Ko te ngawari o te moko he mea whakaaro, na te mea ko te whainga ki te kawe i te ahua o te ngawari ki te whakatata me te waatea. Ko nga raina maamaa me nga tae maia ka ngawari te mohio me te maumahara, ka taea te tohu kia tu ki waho o te kainga hokohoko. Ko te waitohu a Target kua rite ki te waitohu ake, e tohu ana i ona uara me te tuakiri.

FAQ:

Q: Nonahea te tohu tohu Target?

A: I whakauruhia te waitohu Target i te tau 1962, i muri tata mai i te whakarereketanga o te ingoa o te kamupene mai i Dayton's ki Target Corporation.

P: He aha te take i whiriwhiria ai e Target he bullseye hei tohu mona?

A: I whiriwhiria te bullseye hei tohu i te whainga a te kamupene ki te whakarato ki nga kaihoko he wheako hokohoko tika me te tika.

P: He aha te tohu o te tae whero o te waitohu?

A: Ko te tae whero i roto i te waitohu Target e tohu ana i te kaha, te weriweri, me te ihiihi. Ka awhina ano hoki i te waitohu kia tu mai me te hopu i te aro.

Q: Kua whakarereketia te waitohu Target?

A: I roto i nga tau, he iti noa nga whakarereketanga o te waitohu Target hei whakamahine i tana hoahoa kia mau tonu ai. Heoi, kua noho rite tonu te kaupapa matua o te bullseye.

Hei whakamutunga, ko te tohu o te Target e tohu ana i te pono o te kamupene ki te tika, te tika, me te tuku hua kounga. Ko te ngawari me te maia ka ngawari te mohio, ko te puru whero e tohu ana i te whainga o te waitohu ki te patu i te tohu ina tae mai ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko. Ko te waitohu Target kua noho hei tohu tohu e mau ana i nga uara me te tuakiri o te waitohu.