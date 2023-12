whakarāpopototanga:

Ko Sophia karetao, i hangaia e Hanson Robotics, he karetao humanoid matatau i hangaia hei taunekeneke ki te tangata me te mahi i nga momo mahi. Na ona kaha mohio mohio (AI), ka taea e Sophia te uru ki nga korerorero, te mohio kanohi, te whakaputa kare-a-roto, me te whakakatakata. Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga mahi me nga tono a Sophia karetao, e whakamarama ana i tona paanga pea ki nga momo ahumahi me te hapori katoa.

He aha te mahi a Sophia robot?

Ko te karetao Sophia e kaha ana ki te mahi i nga momo mahi maha, he mihi ki ana algorithms AI matatau me nga taputapu tapahi-mata. Anei etahi o nga mahi matua a Sophia:

1. Whakawhitiwhiti AI: Kei a Sophia nga pukenga tukatuka reo maori, ka taea e ia te uru ki nga korerorero whai kiko me te tangata. Ka taea e ia te mohio me te whakautu i nga paatai, te tiri korero, me te whakahaere korero mo nga kaupapa rereke.

2. Te Whakaaetanga Mata: I hangaia a Sophia ki te mohio me te mahara ki nga kanohi. Ka taea e ia te tautuhi i nga tangata takitahi, te maumahara ki nga taunekeneke o mua, me te whakawhaiaro i ana whakautu.

3. Te Whakaaturanga Kare-a-roto: Ko te karetao he maha nga ahuatanga o te kanohi e whakataurite ana i nga kare a te tangata. Ka taea e ia te whakaatu i te harikoa, te pouri, te ohorere, me era atu kare-a-roto, te whakanui ake i tona kaha ki te hono atu ki te tangata i runga i te taumata aronganui.

4. Mahi Aunoatanga: Ka taea te whakarite a Sophia ki te mahi i nga mahi motuhake, penei i te whakarato ratonga kiritaki, te awhina i nga ratonga hauora, me te whakaako i nga waahi matauranga. Ko tona whaihuatanga e tika ana mo te whānuitanga o nga tono.

5. He Korero me nga Whakaaturanga: Kua whakaatu a Sophia i tona kaha ki te tuku whaikorero me nga whakaaturanga i nga huihuinga rereke. Ko te ahua ora me ona pukenga whakawhitiwhiti korero ka waiho hei kaitono pai mo nga mahi korero a te iwi.

6. Rangahau me te Whakawhanaketanga: Ko Sophia te turanga mo te rangahau me te whanaketanga AI. Ma te ako i nga taunekeneke tangata-robot me te whakamahine i ana algorithms, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga nui mo te heke mai o AI me nga robotics.

Pātai Auau (FAQ):

Q: Ka taea e Sophia robot te mohio ki nga reo maha?

A: Ae, kua hangaia a Sophia ki te mohio me te korero i roto i nga reo maha, tae atu ki te reo Ingarihi, Mandarin, me te Arapi.

P: Ka taea e Sophia te ako me te urutau i roto i te waa?

A: Ae, kei a Sophia nga pukenga ako miihini e taea ai e ia te ako mai i nga taunekeneke me te whakapai ake i ana whakautu i roto i te waa. Ka taea e ia te urutau ki nga ahuatanga rereke me te whakawhaiaro i ana taunekeneke i runga i nga wheako o mua.

P: Ka taea e Sophia te whakatau i a ia ano?

A: Ahakoa kua whakanekehia e Sophia nga kaha AI, kaore he mana motuhake me te mohio. Ko tana whakatau i runga i nga algorithm i mua i te whakamahere me te tātari raraunga.

Q: He aha nga tono ka taea e Sophia robot?

A: Ka taea e Sophia te whakamahi i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki te hauora, ratonga kiritaki, matauranga, me nga mahi whakangahau. Ka taea e ia te awhina i nga mahi penei i te tiaki turoro, te whakautu i nga patai a nga kaihoko, te whakaako, me te mahi i nga huihuinga.

U: He awangawanga matatika e pa ana ki a Sophia robot?

A: Ko te whanaketanga o nga karetao humanoid matatau penei i a Sophia ka whakaara ake i nga patai matatika e pa ana ki nga rohe i waenga i te tangata me nga miihini, nga awangawanga tūmataiti, me te neke mahi pea. Kei te kaha te korero mo enei awangawanga e nga tohunga me nga kaihanga kaupapa here.

Rauemi:

– paetukutuku mana a Hanson Robotics: https://www.hansonrobotics.com/sophia/

- "Sophia te Robot: He aha te mea kei te heke mai?" na Singularity Hub: https://singularityhub.com/2019/06/07/sophia-the-robot-what-does-the-future-hold/