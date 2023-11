He aha te mahi a COVID ki to tinana?

Ko te mate urutaru COVID-19 kua pa ki nga miriona taangata puta noa i te ao, na te mate, nga hohipera, me te pouri, kua mate. Engari he aha te mahi a te huaketo ki to tinana? Ko te maarama ki te paanga o te COVID-19 ki te tinana o te tangata he mea nui ki te patu i te huaketo me te tiaki ia tatou me o tatou hoa aroha. Kia rukuhia nga korero.

Ko te COVID-19 i ahu mai i te mate mate manawa whakapeka coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ka uru mai tenei huaketo ki roto i te tinana, ka aro nui ki te punaha manawa. Ka piri ki nga kaiwhakawhiwhi ACE2 i roto i nga ngongo, ka uru ki roto ka pangia nga pūtau. Ko tenei whakaekenga ka puta he urupare mate, ka pa ki te mumura me te kino o te kiko o te huhu.

I te wa e haere haere ana te mate, ka horapa te huaketo ki etahi atu whekau, tae atu ki te ngakau, ate, whatukuhu, me te roro. Ka pera ma te kuhu ki roto i te toto, ma te whakaeke tika ranei. Ka taea e tenei whakaurunga-maha te arahi ki te maha o nga tohu me nga raruraru.

FAQ:

1. He aha nga tohu noa o COVID-19?

Ko nga tohu noa ko te kirikaa, te maremare, te poto o te manawa, te ngenge, te ngaro o te reka, te hongi ranei, te korokoro me te mamae o te tinana.

2. Kia pehea te kino o te COVID-19?

Ka taea e COVID-19 mai i te ngawari ki te kino. Ko etahi o nga tangata karekau he tohu, he tohu ngawari noa iho ranei, ko etahi ka pa mai te mate manawa, te ngoikore o te okana, te mate whakaheke toto ranei.

3. He huanga roa o COVID-19?

Ae, ko etahi taangata ka pa ki nga paanga mo te wa roa e kiia nei ko "COVID roa." Ko enei pea ko te ngenge tonu, te kohu roro, te poto o te manawa, te mamae tahi, me te pouri.

4. Ka mate pea te COVID-19?

Ae, ka mate te COVID-19, otira ki nga pakeke pakeke me te hunga e mate ana i te hauora. Heoi, ko te nuinga o nga tangata ka pa ki te huaketo ka pa ki nga tohu ngawari ki te ngawari, ka ora ake.

Hei whakamutunga, ko te COVID-19 te nuinga o te pa ki te punaha manawa engari ka pa ki etahi atu okana. Ko te mohio ki nga paanga o te huaketo ki te tinana he mea nui ki te whakawhanake i nga maimoatanga whai hua me nga mahi aukati. Ma te noho mohio me te whai i nga aratohu hauora a te iwi, ka taea e tatou katoa te awhina ki te whawhai ki tenei mate urutaru o te ao.