He aha ta Walmart i tu ai?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua roa te ingoa o te whare puta noa i te United States me tua atu. I whakaturia i te tau 1962 e Sam Walton, kua tipu te kamupene ki te hoko hei toa nui rawa atu o te ao, e whakahaere ana i nga mano tini toa puta noa i te ao. Engari he aha te tino tu a Walmart? Kia rukuhia nga uara me nga maataapono matua i hanga ai tenei toa toa.

Te Walmart Philosophy:

I tona uho, kua whakapau kaha a Walmart ki te whakarato i nga kaihoko ki nga utu iti me te whānuitanga o nga hua. Ko te whakaaro o te kamupene e huri ana ki te whakaaro ki te tuku "Nga Utu Iti I Ia Ra" (EDLP) ki ona kaihoko. Ko te tikanga ko te whai a Walmart ki te whakarato taonga utu nui ki nga kaihoko, me te whakarite ka taea e ratou te penapena moni mo a raatau hokonga o ia ra.

Uara Core:

Ko nga uaratanga matua a Walmart e aro ana ki nga kaupapa matua e toru: te whakaute mo te tangata takitahi, te mahi ki nga kaihoko, me te ngana ki te hiranga. E whakapono ana te kamupene ki te manaaki i ana kaimahi i runga i te mana me te whakaute, me te poipoi i te taiao mahi pai. I tua atu, kua whakatapua a Walmart ki te mahi ki ana kaihoko ma te tuku hua kounga me te ratonga kaihoko motuhake. Ka mutu, ka whakapau kaha te kamupene ki te whakapai tonu me te rapu huarahi ki te whakapai ake i ana mahi.

Whakahoahoa Hapori:

He mea nui a Walmart ki te whai waahi ki te hapori me te whakahoki mai. Na roto i nga kaupapa rereke, ka tautoko te kamupene i nga hapori o te rohe, tae atu ki nga mahi whakaora aituā, nga kaupapa matauranga, me nga kaupapa oranga taiao. Ka kitea te pono o Walmart ki te kawenga hapori i roto i ana mahi ki te whai hua pai ki nga hapori e mahi ana ia.

FAQ:

Q: He aha te korero a Walmart?

A: Ko te kaupapa a Walmart he penapena moni te tangata kia pai ake ai te noho.

Q: E hia nga toa Walmart kei reira?

A: I te tau 2021, neke atu i te 11,000 nga toa o Walmart puta noa i te ao.

Q: He hoko hoko noa a Walmart?

A: Kaore, ka tukuna e Walmart te tini o nga hua, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hikohiko, taonga whare, me etahi atu.

Q: Kei te ipurangi kei a Walmart?

A: Ae, he papaa ipurangi pakari a Walmart ka taea e nga kaihoko te hoko hua me te tuku ki o raatau kuaha.

Hei whakamutunga, ko te Walmart e tu ana mo te whakarato i nga kaihoko ki nga utu utu, te whakaute i nga tangata takitahi, te mahi hiranga ki nga kaihoko, me te whakahoki ki te hapori. Na tana piripono ki nga utu iti, nga uara matua, me te whai waahi ki te hapori, kua noho a Walmart hei toa hokohoko e hangai tonu ana i te ahumahi.