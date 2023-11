He aha te ahua o te waitohu Walmart taketake?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga waitohu e mohiotia ana ko Walmart. Na tana tohu kikorangi kikorangi me te kowhai, kua riro te toa nui hei tohu mo te waatea me te utu mo nga miriona kaihoko huri noa. Engari kua whakaaro koe he aha te ahua o te waitohu Walmart taketake? Me haere tatou ki raro i te ara maumahara ki te tirotiro i te whanaketanga o tenei tohu rongonui.

Ko te tohu tuatahi o Walmart, i whakaurua mai i te tau 1962, he tino rerekee ki tera e mohiotia nei i enei ra. I whakaatuhia he hoahoa ngawari, he maia, e whakaatu ana i te ingoa o te kamupene i roto i te momotuhi ahua. I whakaritea nga reta i roto i te huinga huinga, me te "Wal" kei runga ake o "Mart." I tohuhia te kupu “Mart”, e whakanui ana i te aro o te toa ki te whakarato i nga momo hua maha i raro i te tuanui kotahi.

He rereke ano te kaupapa tae o te waitohu taketake. Engari i te huinga puru me te kowhai e hono ana matou ki a Walmart i tenei ra, ko te tohu taketake he momotuhi parauri pouri ki te papamuri ma. Ko tenei kowhiringa tae ko te whakaatu i te pono me te pono, nga ahuatanga nui mo te kamupene e ngana ana ki te whakauru i a ia ano ki te umanga hokohoko whakataetae.

FAQ:

P: He aha i huri ai a Walmart i tana tohu?

A: I roto i nga tau, he maha nga huringa moko a Walmart ki te whakaata i tana tuakiri waitohu e tipu haere ana. Ko enei huringa i peia e nga momo ahuatanga, tae atu ki te hiahia ki te whakahou i te waitohu, te urutau ki te whakarereke i nga manakohanga a nga kaihoko, me te pupuri i te whai take ki roto i te whenua hokohoko e huri haere tonu ana.

Q: Nonahea a Walmart i tango ai i tana tohu o naianei?

A: Ko te tohu Walmart o naianei, e whakaatu ana i te kaupapa tae puru me te kowhai me te tohu korakora rongonui, i whakauruhia i te tau 2008. Ko tenei tohu e tohu ana i te pono o te kamupene ki te whakarato i nga kaihoko ki te wheako hokohoko pai, me te tohu i tana nekehanga ki te huarahi e arotahi ana ki nga kaihoko. .

P: I pehea te awe o te tohu Walmart ki te umanga hokohoko?

A: Ko te tohu Walmart kua rite ki nga utu iti, ngawari, me te maha o nga whiringa hua. Ko tana ngawari me te mohio kua waiho hei tohu pumau i roto i te umanga hokohoko. He maha atu nga kamupene mai i tera wa i tango i nga kaupapa tae rite, momo momotuhi ranei i roto i te ngana ki te whakaara i te ahua o te whakawhirinaki me te utu e tohuhia ana e te tohu a Walmart.

Hei whakamutunga, ko te tohu tuatahi o Walmart i whakaatu i te whakatakotoranga o te ingoa o te kamupene i roto i te momotuhi kua whakahiahia, me te kaupapa tae parauri pouri. I roto i nga tau, kua huri a Walmart i nga huringa moko ki te urutau ki te whenua hokohoko hurihuri tonu. Ko te waitohu o naianei, i whakaurua mai i te tau 2008, ka mohio tonu inaianei, ka tohu i te pono o te kamupene ki te pai o nga kaihoko.