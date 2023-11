By

He aha te korero a Sam Walton i mua i tona matenga?

I roto i te ao e whakahiatotia ana nga kaipakihi angitu mo o ratou whakatutukitanga, ko nga kupu ka waiho e ratou he tino uara. Ko Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, tetahi o nga kaihautu matakite i waiho he tohu korekore mo te umanga hokohoko. I te hopearaa o to ’na oraraa, e rave rahi tei uiui e eaha te paari hopea ta ’na i horoa na te feia e haaati ra ia ’na. Ahakoa ko nga kupu tika i korerohia e Walton i runga i tona moenga e kore e mohiotia, ko ana taonga tuku iho me ana whakaakoranga kei te whakahihiri i te tini miriona.

Ko Walton, i whanau i te Maehe 29, 1918, i Kingfisher, Oklahoma, he tino paanga ki te whenua hokohoko. I whakaturia e ia a Walmart i te 1962, me te tirohanga ki te whakarato taonga utu nui ki nga kaihoko i nga taone iti puta noa i Amerika. Na tana whai tonu i nga utu iti me te ratonga kaihoko tino pai, i hurihia e ia a Walmart hei toa toa o te ao i enei ra.

I a ia e ora ana, he maha nga korero a Walton me nga rapunga whakaaro i hanga i tana huarahi pakihi. I whakanuia e ia te hiranga o te hanga hononga kaha ki nga kaihoko, kaiwhakarato, me nga kaimahi. Ko tana korero rongonui, "Kotahi anake te rangatira: ko te kaihoko," e whakakoi ana i tana whakapono ki te tuu i te kaihoko ki te pokapū o ia whakatau.

Ahakoa karekau he rekoata mo nga kupu whakamutunga a Walton, kei te arahi tonu ana akoranga i te kamupene i hangaia e ia. Ko nga uara matua a Walmart, e mohiotia ana ko "Three Basic Beliefs," e whakaatu ana i ona maataapono: te whakaute mo te tangata takitahi, te mahi ki nga kaihoko, me te ngana ki te hiranga. Ko enei uara kua mau ki roto i te ahurea o te kamupene, e tautokohia ana e ana kaimahi puta noa i te ao.

FAQ:

P: He aha te hiranga o te taonga tuku iho a Sam Walton?

A: I huri a Sam Walton i te umanga hokohoko ma te hanga i a Walmart, he kamupene e aro nui ana ki nga utu iti me te ratonga kaihoko. Ko tana taonga tuku iho kei te hanga i te ahua o nga mahi a nga kaihokohoko i enei ra.

P: He aha nga uara matua a Sam Walton?

A: Ko nga uara matua a Sam Walton ko te whakaute mo te tangata takitahi, te mahi ki nga kaihoko, me te ngana ki te hiranga. Ka noho tonu enei uara ki te ahurea o Walmart.

P: I waiho e Sam Walton etahi kupu mohio whakamutunga?

A: Ahakoa ko nga kupu tika i korerotia e Sam Walton i mua i tona matenga kaore i te mohiotia, ko ana whakaakoranga me ana whakaaro whakaaro kei te whakahihiko tonu, kei te arahi i nga mahi a Walmart.

P: Nonahea a Sam Walton i mate ai?

A: I mate a Sam Walton i te 5 o Aperira 1992, i te 74 o ona tau.

Q: I pehea te paanga o Sam Walton ki te ahumahi hokohoko?

A: I huri a Sam Walton i te ahumahi hokohoko ma te whakauru i te kaupapa o nga utu iti o ia ra me te aro ki te pai o nga kaihoko. Ko ana rautaki me ana kaupapa whakaaro kua awe i nga kaihokohoko maha o te ao.