By

He aha te ingoa o Lowes i mua?

I roto i tetahi whakakitenga miharo, kua tae mai ki te marama ko te kaihokohoko whakapaipai whare rongonui, ko Lowes, kaore i mohiotia i nga wa katoa e tona ingoa o naianei. He maha nga kaihoko kaore i te mohio ki te tuakiri o mua o te kamupene, e taapiri ana i tetahi paparanga whakahirahira ki tona hitori. Na, he aha te ingoa o Lowes? Kia rukuhia nga korero o mua ka hurahia te whakautu.

I mua i te rironga o Lowes, i mohiotia te kamupene ko Lowe's North Wilkesboro Hardware. I timata katoa i te tau 1921 i te whakatuwheratanga a Lucius Smith Lowe i tetahi toa taputapu iti i North Wilkesboro, North Carolina. I tere te rongonui o te toa mo tana ratonga kaihoko me nga hua o te kounga, na te toronga ki nga taone tata.

I te tipu haere o te pakihi, he maha nga huringa. I te tau 1952, i hurihia e te kamupene tona ingoa ki Lowe's Building Supply hei whakaata i tana aro ki te whakarato rauemi hanga. Heoi, no te tau 1984 ka whakapotohia te ingoa ki Lowes, ka taka te apostrophe me te tango i tetahi waitohu hou ake.

FAQ:

P: He aha i huri ai a Lowes i tona ingoa?

A: Ko te whakatau ki te whakarereke i te ingoa mai i Lowe's Building Supply ki Lowes he wahanga o te mahi whakahou ki te whakahou i te ahua o te kamupene, kia pai ake ai te ahua o nga kaihoko.

Q: He aha te hiranga o te apostrophe i te ingoa o mua?

A: Ko te apostrophe i Lowe's e tohu ana i te ahua rangatira, e tohu ana no te whanau Lowe te toa. Heoi, i roto i te mahi rebranding, i tangohia te apostrophe ki te hanga i tetahi tohu ngawari me te ngawari ake.

P: He rereke ano nga huringa i roto i te hitori o Lowes?

A: Ae, i tua atu i te whakarereketanga o te ingoa, kua puta kee a Lowes i nga momo whakawhanui me nga hokonga i roto i nga tau. Kua noho ko ia tetahi o nga kaihokohoko whakapaipai whare nui rawa atu i te United States, me nga toa puta noa i te motu me te kaha ki te ipurangi.

Hei whakamutunga, ko Lowes, te kaihokohoko whakapaipai whare rongonui, i mohiotia i mua ko Lowe's North Wilkesboro Hardware, i muri mai ko Lowe's Building Supply. Ko te whakatau a te kamupene ki te whakarereke i tona ingoa ki Lowes i te tau 1984 he tohu nui i roto i tona hitori. I a Lowes e kaha haere tonu ana me te mahi ki nga kaihoko, ka noho tonu ona ingoa o mua hei tohu mo te iti o te timatanga me te tipu whakamiharo.