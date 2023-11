He aha te whenua i hinga a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart tetahi ingoa e pai ana ki te angitu. Na ona toa nui, utu kore utu, me te whānuitanga o nga momo hua, kua riro te toa nui o Amerika hei ingoa whare ki nga whenua maha. Heoi, ehara i te mea ko nga mahi katoa he wikitoria mo te toa toa. Ko tetahi whenua i kore ai a Walmart i whai paanga nui ko Tiamana.

I te tau 1997, i uru atu a Walmart ki te maakete Tiamana me te tumanako nui ki te whakahoki i tana angitu. I riro i te kamupene nga mekameka hokomaha Wertkauf me Interspar, e whai ana ki te rangatira i te whenua hokohoko Tiamana. Heoi, ko te ngana a Walmart ki te raupatu i te maakete Tiamana i puta he mahi pohehe.

He aha i rahua ai a Walmart i Tiamana?

Ko te korenga o Walmart i Tiamana ka kiia he maha nga take. Ko tetahi o nga tino take ko te tukinga o nga tikanga pakihi. I taupatupatu te huarahi iti-utu, nui-nui a Walmart ki te hiahia Tiamana mo te kounga me te ratonga whaiaro. I waia nga kaihoko Tiamana ki nga toa iti, motuhake e tuku ana i te wheako hokohoko tino pai.

I tua atu, i kaha whakataetae a Walmart mai i nga kaihokohoko Tiamana kua pumau, penei i a Aldi me Lidl, nana nei i tino pai te tauira hokomaha utu. He tino mohio enei kaiwhakataetae ki te maakete Tiamana me te kaha ki te whakatutuki i nga hiahia o te rohe.

He aha nga hua o te kore o Walmart i Tiamana?

Na te korenga o Walmart i Tiamana i mate nui te moni mo te kamupene. I muri i te tohe mo te tata ki te tekau tau, ka whakatau a Walmart ki te wehe atu i te maakete Tiamana i te tau 2006. I hokona e te kamupene ana toa ki te kaihokohoko Tiamana Metro AG i te mate nui.

Ko te mahi i rahua i Tiamana he akoranga nui mo Walmart, e whakaatu ana i te hiranga o te mohio ki nga maakete a-rohe me te whakarereke i nga rautaki pakihi. Mai i tera wa, kua aro a Walmart ki te whakawhanui i ana mahi ki nga whenua e hono tata ana tana tauira pakihi ki nga hiahia o nga kaihoko.

Opaniraa

Ahakoa kua eke angitu a Walmart i roto i nga whenua maha, ko tana kuhu ki te maakete Tiamana he tino kore utu. Ko te tukinga o nga ahurea pakihi me te whakataetae kaha mai i nga kaihokohoko Tiamana kua pumau i te mutunga ka heke a Walmart i Tiamana. Ko tenei wheako he whakamaumaharatanga me ata whakaaro nga tangata nunui o nga toa hokohoko ki nga hihiri o te maakete o te rohe kia angitu ai i roto i te ao o te ao.

Nga wehewehe:

– Tauhokohoko: Te hoko taonga ki nga kaihoko i roto i nga toa, i runga ipurangi ranei.

– Venture: He mahi pakihi e pa ana ki te tupono.

– He hapa: He he, he hapa ranei i te whakawakanga.

– Taupatupatu: He taupatupatu, he tautohetohe ranei.

– He kaha: He kaha, he whakataetae ranei.

– Foray: He ngana ki te uru ki tetahi mahi hou, maakete ranei.