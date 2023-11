He aha te whenua kei a Walmart inaianei?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, kua whakaatuhia ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, na te United States of America inaianei. Ko tenei korero he tino ohorere ki te tini, i te mea kua roa a Walmart i kitea he kamupene Amerika. Heoi, ko nga huringa hou o te mana rangatira kua huri te mana o te toa nui hoko ki nga ringaringa o te kawanatanga o Amerika.

I pehea tenei huringa o te mana rangatira?

Ko te huringa o te mana o Walmart ka taea te hoki mai ki te raupapa o nga whakawhitinga putea uaua. Ko te kawanatanga o Amerika, i te mohio ki te hiranga rautaki o Walmart i roto i te umanga hokohoko, i neke ki te tango i te nuinga o nga paanga o te kamupene. Na te whakakotahitanga o nga hoko kararehe me nga whiriwhiringa me nga kaipupuri hea nui, i angitu te mana whakahaere a te kawanatanga ki a Walmart.

He aha te tikanga o tenei mo Walmart?

Na te United States kei a Walmart inaianei, tera pea he nui nga huringa i roto i nga mahi me nga kaupapa here a te kamupene. Ka kaha ake te mana o te kawanatanga ki nga tikanga whakatau, katahi ka huri te titiro ki nga paanga o te motu. I tua atu, ka nui ake pea te tirotiro me te whakarite ture mo nga mahi a Walmart hei whakarite kia u ki nga kaupapa here a te kawanatanga.

He aha nga paanga ki nga kaihoko?

Mo nga kaihoko, ko te whakarereketanga o te mana rangatira ka whai hua pai, kino hoki. I tetahi taha, ko te mana whakahaere a te kawanatanga mo Walmart ka nui ake te maarama me te kawenga takohanga, te whakarite i nga mahi tika me te pai ake o te whakamarumaru mo nga kaihoko. I tetahi atu taha, tera pea ka nui ake te wawaotanga a te kawanatanga ki te utu me te waatea o nga hua, ka pa ki nga whiringa kaihoko.

Opaniraa

Ko nga korero o te United States no Walmart te tohu i te huringa nui ki te whenua hokohoko. I te wa e whakahaeretia ana e te kawanatanga tenei toa toa, ka kitea tonu ka pehea te paanga o tenei huringa ki te kamupene me ana kaihoko. Ma te wa anake e whakaatu he aha nga wa kei te heke mai mo Walmart i raro i tana mana hou.

Nga wehewehe:

– Taumaha: He kamupene e mahi ana i nga whenua maha.

– Kaporeihana hokohoko: He kamupene e hoko tika ana i nga taonga ki nga kaihoko.

– Te Rangatiratanga: Te ahua me te pono o te whai taonga.

– Tiiki: He hea, he paanga ranei ki tetahi pakihi, kamupene ranei.

– Tirotiro: Katia te tirotiro, te tirotiro ranei.

– Tautukunga: Ko te mahi ki te whai i nga ture me nga ture.