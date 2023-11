He aha te kamupene nui atu i a Amazon?

I roto i te ao o te e-tauhokohoko, kua roa a Amazon e kiia ana ko te tangata nunui kaore i tautohetohe. Na te whānuitanga o nga hua, te toronga ki te ao, me nga ratonga auaha, kua huri te kamupene i te huarahi hokohoko tuihono. Heoi ano, he kamupene kei runga ake i a Amazon i runga i te rahi me te moni whiwhi: Walmart.

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha o Amerika, kua whakapumautia ia hei kamupene nui rawa atu i te ao na runga i nga moni whiwhi. I whakapumautia i te tau 1962 e Sam Walton, kua piki haere a Walmart i roto i nga tau, kua whakawhänuihia ana mahi ki nga whenua maha me te rereke i ana tuku hua. Na tana whatunga whanui o nga toa tinana me te kaha o te noho ipurangi, kua kaha a Walmart ki te kii atu i a Amazon mo nga moni whiwhi katoa.

Ahakoa kei te rangatira a Amazon i te waahi-e-tauhokohoko, kei te tino teitei ake nga moni whiwhi a Walmart na tona tauira pakihi whanui ake. I tua atu i tana maakete ipurangi, kei te whakahaere a Walmart i nga toa 11,000 puta noa i te ao, e tuku ana i te whānuitanga o nga hua, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hiko, me nga taonga o te whare. Ko tenei waahi tinana nui ka whakawhiwhia ki a Walmart he whakataetae whakataetae ki runga i a Amazon, ina koa ki nga rohe kei te whanake tonu te urunga e-tauhokohoko.

FAQ:

P: Me pehea te whakatau i te rahi o te kamupene?

A: Ko te moni whiwhi he ine matua hei ine i te rahi o te kamupene. E tohu ana i te tapeke o te moni ka puta mai i te kamupene na roto i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei. Ko te nui ake o nga moni whiwhi e tohu ana i te nui ake o nga mahi me te waahi o te maakete.

Q: He nui ake te whakapaipai o te maakete a Walmart i a Amazon?

A: Kao, kei a Amazon te taitara mo te maakete nui rawa atu i waenga i nga kamupene hokohoko whanui. Ko te whakapaipai o te maakete ka whakatauhia ma te whakarea i te utu kararehe o te kamupene ki te maha o nga hea o mua. Ahakoa he nui ake nga moni a Walmart i a Amazon, he nui ake te utu o nga kararehe me te uara o te maakete.

Q: He kaihoko tuimotu anake a Walmart?

A: Kao, he kaha te noho ipurangi a Walmart. He nui te haumi a te kamupene i roto i ana mahi e-tauhokohoko, tae atu ki tana ake kainga hokohoko ipurangi me nga ratonga tuku kai. Ko nga hoko ipurangi a Walmart kua tino tipu haere i roto i nga tau tata nei, ka taea e ia te whakataetae ki a Amazon i roto i te waahi mamati.

Hei mutunga, ahakoa ko Amazon te tino kaha i roto i te umanga e-tauhokohoko, ka nui ake a Walmart i runga i nga hua me te rahi. Na tana whatunga toa tinana me te maha o nga whakahere hua, ko Walmart tonu te kamupene nui rawa atu o te ao, e whakaatu ana i te kaha o tana tauira pakihi ranu e whakakotahi ana i nga mahi hokohoko tuihono me te tuimotu.