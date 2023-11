He aha nga patene hei pehi hei kati?

I roto i te ao tere o te hangarau, he mahi ngawari te kati i tetahi taputapu. Heoi, na te maha o nga taputapu e waatea ana i enei ra, ka raru pea te mohio ko tehea nga patene ka pehi hei kati tika i to taputapu. Ahakoa kei te whakamahi koe i te rorohiko, te waea atamai, te papa ranei, he mea nui te mohio ki te tikanga tika hei karo i nga kino ka taea, me te whakarite kia pai te mahi kati.

Me pehea te kati i te rorohiko:

Hei whakaweto i te rorohiko, e rua nga waahanga kei a koe: te whakamahi i te mahi whakaweto o te punaha whakahaere, te pehi ranei i te paatene hiko tinana. I te nuinga o nga wa, e taunaki ana kia whakamahia te mahi katinga o te punaha whakahaere hei whakarite kia kati tika nga papatono me nga tukanga katoa i mua i te whakaweto i te taputapu. I runga i te Matapihi, ka taea e koe te uru ki te mahi whakaweto ma te paatene i te paatene Tīmata me te kowhiri i te "Whakaweto" mai i nga whiringa hiko. I runga i te macOS, ka taea e koe te paato i te tahua Apple ka kowhiri i te "Kati."

Me pehea te kati i te waea atamai papa ranei:

Mo nga waea atamai me nga papa, ka rereke pea te tukanga i runga i te punaha whakahaere. I runga i nga taputapu iOS me te Android, ka kitea e koe te whiringa kati i te tahua tautuhinga. I runga i te iOS, haere ki "Tautuhinga," ka "General," ka mutu ka kowhiria "Whakaweto." I runga i te Android, whakatere ki te "Tautuhinga," ka "Power," ka kowhiri "Whakamutua" ranei "Whakaweto."

FAQ:

P: Ka aha mena ka pehi ahau i te paatene hiko tinana, kaua ki te whakamahi i te mahi whakaweto?

A: Ma te pehi i te paatene hiko tinana me te kore e kati tika i to taputapu ka ngaro nga raraunga, ka kino pea te punaha whakahaere. E taunaki ana kia whakamahia te mahi kati kua tohua.

Q: Ka taea e au te kati i taku taputapu ki te kore e aro?

A: Ae, ki te kore e aro mai to taputapu, ka taea e koe te aukati kaha ma te pehi me te pupuri i te paatene hiko tinana mo etahi hēkona kia mutu te hiko o te taputapu. Heoi, me whakamahi noa tenei hei huarahi whakamutunga ina kore nga tikanga katoa.

Q: Me tutakina taku taputapu i nga wa katoa?

A: Ahakoa kaore e tika kia tutakina to taputapu i ia ra, ka tūtohu kia whakaara ano i ia waa ki te whakakore i nga konae rangitahi me te whakahou i te punaha. Ka taea e tenei te whakapai ake i te mahi me te whakatau i nga take rorohiko iti.

Hei whakamutunga, ko te mohio ki nga patene tika hei pehi ki te kati i to taputapu he mea nui mo te mahi kati me te haumaru. Ma te whai i nga tikanga e taunakitia ana mo to taputapu me to punaha whakahaere, ka taea e koe te whakarite kia noho pai to taputapu me te karo i te ngaronga raraunga, te kino ranei.