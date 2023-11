He aha te peeke kei raro a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he tino nui a Walmart. Na te maha o nga whatunga toa me nga momo momo hua, kua riro te kamupene hei ingoa whare. Heoi, ina tae mai ki nga ratonga putea, kaore a Walmart e whakahaere i raro i tana ake peeke. Engari, kua mahi tahi me etahi umanga putea ki te tuku i nga momo ratonga peeke ki ana kaihoko.

Ko tetahi o nga hononga matua i whakaritea e Walmart ko te Green Dot Corporation, he kaiwhakarato matua mo nga kaari nama utu-mua me nga ratonga peeke. Na roto i tenei mahi tahi, ka tuku a Walmart i te Walmart MoneyCard, he kaari nama utu-mua e taea ai e nga kaihoko te whakahaere i a raatau moni, te hoko hoko, me te utu pire. Ko te Walmart MoneyCard i tukuna e Green Dot Bank, he apiti o Green Dot Corporation.

Ko tetahi atu hononga rongonui ko te Capital One Financial Corporation. Kua mahi tahi a Walmart me Capital One ki te tuku i te Walmart Rewards Card me te Walmart Rewards Mastercard. Ko enei kaari nama ka whakawhiwhia ki nga kaihoko nga utu me nga painga mo o raatau hoko i Walmart me etahi atu kaihokohoko whai waahi. Ko Capital One te kaituku o enei kaari nama.

FAQ:

Q: Ka taea e au te whakatuwhera i tetahi putea putea i Walmart?

A: Kao, kaore a Walmart e mahi hei peeke tuku iho me te kore e tuku i ana ake putea putea. Heoi ano, ka tukuna e ia etahi momo ratonga putea na roto i nga hononga ki etahi atu peeke me nga umanga putea.

Q: Ka taea e au te utu haki i Walmart?

A: Ae, ka tukuna e Walmart nga ratonga putea haki. Ka taea e koe te utu i nga momo haki, tae atu ki te utu utu, te kawanatanga, te whakahoki taake, me nga arowhai whakatau inihua, i Walmart MoneyCenters, i nga tepu ratonga kaihoko mo te utu iti.

Q: Ka taea e au te whiwhi moni mai i a Walmart?

A: Kao, karekau a Walmart e tuku moni nama. Heoi, he maha nga hua me nga ratonga putea e tukuna ana e ia na roto i ona hononga, penei i nga kaari nama me nga kaari nama.

Q: Kei te haumaru nga ratonga putea a Walmart?

A: Ka whakaratohia nga ratonga putea a Walmart ma te mahi tahi me nga umanga putea kua pumau. Ko enei umanga ka whakahaerehia, ka tirotirohia e nga mana whakahaere, e whakarite ana i te haumaru me te haumaru o nga ratonga ka tukuna e ratou.

Hei whakamutunga, ahakoa kaore he putea a Walmart, kua mahi tahi ia me nga momo umanga putea ki te whakarato ratonga peeke ki ana kaihoko. Ahakoa he kaari nama utu-mua, he kaari nama ranei, kua mahi tahi a Walmart me nga kamupene penei i a Green Dot me Capital One ki te tuku otinga putea watea ki tana turanga kaihoko nui.