He aha te putea Walmart moni?

I nga tau tata nei, kua whakawhänuihia e Walmart ana ratonga ki tua atu i te hokohoko, e tuku ana i nga momo hua me nga ratonga putea ki ona kaihoko. Ko tetahi o nga tuku tino rongonui ko te Walmart MoneyCard, he kaari nama utu-mua e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakahaere pai i a raatau moni. Heoi, he maha nga tangata e whakaaro ana ko tehea peeke kei muri i nga ratonga putea a Walmart. Kia rukuhia nga korero.

Ko te peeke kei muri i te Walmart MoneyCard

Kua mahi tahi a Walmart me Green Dot Corporation, he kamupene hangarau putea me te kamupene pupuri putea, ki te whakarato i te Walmart MoneyCard. Ko Green Dot Bank, he apiti o Green Dot Corporation, te kaituku o te MoneyCard. I te mea he mema mo te FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), ka whakarite te Peeke Green Dot kia tiakina nga moni kua utaina ki runga i te Kaari Moni ki te tepe teitei e whakaaetia ana e te ture.

He pehea te mahi a te Walmart MoneyCard?

Ko te Walmart MoneyCard he rite ki te kaari nama tuku iho, engari kaore he putea putea. Ka taea e nga kaiwhakamahi te uta moni ki runga i te kaari na roto i nga tikanga rereke, penei i te putunga tika, moni ki nga toa Walmart, ma te hono ranei ki a raatau putea PayPal. Ka taea te whakamahi i te kaari mo nga hoko, utu pire, me te tangohanga ATM.

FAQ mo Walmart MoneyCard

Q: Ka taea e au te whakamahi i te Walmart MoneyCard ki hea?

A: Ae, ka taea te whakamahi i te MoneyCard ki nga waahi katoa e whakaae ana ki nga kaari nama Mastercard, Visa ranei, i runga ipurangi me te toa.

Q: He utu ano ki te Walmart MoneyCard?

A: Ahakoa he utu e pa ana ki te MoneyCard, penei i nga utu tiaki marama me nga utu tangohanga ATM, ka taea te karo i te nuinga o enei utu ma te whakamahi i te putea tika, te hoko hoko ranei i nga toa Walmart.

Q: He kaari nama te Walmart MoneyCard?

A: Kao, he kaari nama te Kaari Moni, te tikanga ka taea e koe anake te whakapau i nga moni kua utaina e koe ki runga i te kaari.

P: Kei te haumaru taku moni me te Walmart MoneyCard?

A: Ae, ko nga moni kua utaina ki runga i te MoneyCard he inihua-FDIC, he whakamarumaru ki te ngaro i te mea ka rahua te peeke.

Hei whakamutunga, ko te Walmart MoneyCard i tukuna e Green Dot Bank, he apiti o Green Dot Corporation. Ko te kaari he huarahi watea me te waatea mo nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i a raatau moni me te kore e hiahiatia he putea putea tuku iho. Na tona whakaaetanga whanui me te inihua FDIC, ka whakawhiwhia e te Walmart MoneyCard tetahi otinga putea pono mo nga kaihoko Walmart.