He aha te peeke i hokona e Walmart?

I roto i tetahi nekehanga ohorere, i kii te toa nui o Walmart i tana hokonga mai i te Peeke Green Dot, he umanga putea motuhake mo nga kaari nama me nga ratonga peeke. Ko te whakaaetanga, i whakatauhia i tera marama, e tohu ana i te urunga mai o Walmart ki te umanga peeke, a, kua piki ake nga tukemata i waenga i nga kaihoko me nga tohunga umanga.

He aha i riro ai i a Walmart he peeke?

Ko te whakatau a Walmart ki te hoko peeke i ahu mai i ana kaha ki te whakawhānui ake i ana tuku ratonga putea. Ma te whiwhi i te Peeke Green Dot, ka whai a Walmart ki te whakapakari i tana tuunga i roto i te waahanga putea me te whakarato ki ana kaihoko te whānuitanga atu o nga ratonga peeke. Ma tenei nekehanga ka taea e te toa hokohoko te toro atu ki te piki haere o te tono mo etahi atu otinga peeke, ina koa i waenga i nga hapori iti.

He aha te tikanga mo nga kaihoko Walmart?

Mo nga kaihoko Walmart, ko te hoko o te Peeke Green Dot ko te uru ki te maha o nga ratonga putea hou. Kei roto pea i enei ratonga te tirotiro me nga kaute penapena, nga whakawhitinga moni, tae atu ki nga putea. Ma te whakauru i nga ratonga peeke ki roto i ana hanganga hokohoko o naianei, ko te whai a Walmart ki te whakarato i tetahi wheako ngawari me te watea mo ana kaihoko, ka taea e ratou te whakahaere i a raatau putea me o raatau hiahia hokohoko.

He aha te Peeke Green Dot?

Ko te Peeke Green Dot he umanga putea kua whakatauhia e te kawanatanga e tohunga ana ki nga kaari nama utu-mua me nga ratonga peeke. He maha nga hua me nga ratonga e tuku ana, tae atu ki nga kaari utu utu-mua, peeke waea, me nga ratonga penapena moni. Kua whai ingoa te peeke mo te whakarato otinga putea ngawari me te utu utu, ina koa mo nga tangata e iti ana te uru ki nga ratonga peeke tuku iho.

He aha nga paanga pea o tenei hokonga?

Ko te rironga mai o te Peeke Green Dot e Walmart ka taea te whakararu i te whenua peeke tuku iho. Na tona turanga kaihoko nui me tana whatunga hokohoko nui, ka whai waahi a Walmart ki te toro atu ki nga miriona taangata kaore pea i uru atu ki nga ratonga putea. Ka taea ano e tenei nekehanga te akiaki i nga peeke tuku iho ki te whakahou me te urutau ki te whakarereke i nga hiahia o nga kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te hoko a Walmart i te Peeke Green Dot he tohu nui mo te toronga o te kamupene ki te umanga peeke. Ma te tuku i te whānuitanga o nga ratonga putea, e whai ana a Walmart ki te whakarato ki ana kaihoko te waatea me te waatea. I te mea kei te huri haere tonu te roopu hokohoko i ana tuku, he rawe te kite i te ahua o tenei nekehanga i te heke mai o nga ratonga peeke me te putea.