He aha nga ngoikoretanga o Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua roa te mana nui i roto i te umanga hokohoko. Na tana kupenga nui o nga toa me nga rautaki utu utu, kua kaha te kamupene ki te hopu i tetahi waahanga nui o te maakete. Heoi ano, pera i etahi atu pakihi, kaore he ngoikoretanga o Walmart. Kia ata titiro tatou ki etahi o nga wero kei te aroaro o te toa toa.

Ko tetahi o nga ngoikoretanga o Walmart ko tona ingoa mo te iti o nga utu mo nga kaimahi me nga tikanga mahi kino. E tohe ana nga kaiwawao ko te aro nui o te kamupene ki nga mahi whakaheke utu he maha nga wa ka pau i a raatau kaimahi. Na tenei i puta mai te maha o nga whakawakanga me te panui kino, kua whakakino te ahua o te kamupene, me te pa ki te pono o nga kaihoko.

Ko tetahi atu ngoikoretanga ko te tohe a Walmart ki te urutau ki nga ahuatanga hokohoko tere huri. Na te pikinga o te hokohoko-e me te hokohoko ipurangi, kua pa ki nga wero nui nga kaihokohoko pereki-me-motar. Ahakoa kua whakapau kaha a Walmart ki te whakawhānui ake i tana noho ipurangi, kei muri tonu ia i nga kaiwhakataetae penei i a Amazon i runga i nga ahuatanga o te auahatanga hangarau me te whakauru maru i waenga i nga hongere ipurangi me te tuimotu.

I tua atu, ko te rahi me te rahi o Walmart i etahi wa ka aukati i tana kaha ki te whakautu tere ki nga ahuatanga o te maakete me nga tono a nga kaihoko. Ko te nui o te tari tari a te kamupene me nga tikanga whakatau whakatau ka taea te whakaroa i te whakatinanatanga o nga rautaki me nga kaupapa hou. Ka taea e tenei te whakararu a Walmart ki te whakatairite ki nga kaiwhakataetae kaikawe me te kakama.

FAQ:

Q: He aha te kaporeihana hokohoko maha?

A: Ko te kaporeihana hokohoko maha he kamupene e whakahaere ana i nga toa hokohoko i roto i nga whenua maha, i te nuinga o nga wa me te waahi nui o te ao.

Q: He aha nga tikanga whakaheke utu?

A: Ko nga tikanga tapahi utu e pa ana ki nga mahi a te kamupene ki te whakaiti i nga whakapaunga me te whakapai ake i te hua. Ko enei tikanga ka uru ki te whakaiti i nga utu kaimahi, ki te whakatikatika i nga mahi, ki te whiriwhiringa pai ake ranei ki nga kaiwhakarato.

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko e pa ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi. Ka taea e nga kaihoko te hokohoko tuihono me te tuku hua ki o raatau kuaha, ka whakakore i te hiahia mo nga haerenga toa tinana.

Hei whakamutunga, ahakoa kua tino angitu a Walmart i roto i te umanga hokohoko, kaore i te aukati i nga ngoikoretanga. Ko nga mahi a te kamupene, nga uaua ki te urutau ki te ao matihiko, me te hanganga o te tari tari, he wero katoa me whakatika e Walmart kia mau tonu tana whakataetae i roto i te whenua hokohoko e tipu haere tonu ana.