He aha nga apiti a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, ehara i te hinonga kotahi noa. I roto i nga tau, kua whakawhänuihia e ia ana mahi me te rereke i ana pakihi i roto i nga momo apiti. Ko enei apiti he kamupene motuhake na Walmart te katoa, tetahi waahanga ranei. Kia ata titiro ki etahi o nga apiti rongonui a Walmart me o raatau mahi i roto i te emepaea nui o te kamupene.

Karapu a Sam: Ko tetahi o nga roopu tino rongonui o Walmart ko Sam's Club. He karapu whare putunga mema-anake e tuku hua nui i nga utu whakaheke. Ka mahi takitahi a Sam's Club engari ka whai hua mai i te mekameka toha me te mana hoko a Walmart.

Jet.com: I whiwhihia e Walmart i te tau 2016, ko Jet.com he papaa-e-tauhokohoko e aro ana ki nga kaihoko taone. He maha nga momo hua e tuku ana, tae atu ki nga hoko kai, hiko, me nga taonga o te whare. Ko te hiahia a Jet.com ki te whakarato i tetahi wheako hokohoko whaiaro ki ona kaihoko.

Karetao: I puta nga korero matua a Walmart i te tau 2018 i te wa i riro ai i a ia te nuinga o nga peeke ki Flipkart, te maakete e-tauhokohoko rongonui o Inia. Ka tukuna e Flipkart te whānuitanga o nga hua, tae atu ki te hikohiko, ahua, me nga taonga kaainga. Na tenei hokonga i taea e Walmart te toro atu ki te maakete Inia e tere haere ana.

Asda: He mekameka hokomaha Ingarangi a Asda i noho hei apiti mo Walmart i te tau 1999. Neke atu i te 600 nga toa puta noa i te United Kingdom me te tuku momo momo hua, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, me nga taonga o te whare. He mahi nui a Asda ki te rautaki roha o te ao a Walmart.

FAQ:

Q: He aha te apiti?

A: Ko te apiti he kamupene e whakahaerehia ana e tetahi atu kamupene, e mohiotia ana ko te kamupene matua. No te kamupene matua te nuinga o nga hea o te apiti me te whai mana ki te whakatau whakatau mo ana mahi.

Q: He pehea te painga o nga apiti ki te kamupene matua?

A: Ka whakaaetia e nga kamupene a te kamupene matua ki te whakarereke i ana pakihi, ki te whakawhānui atu ki nga maakete hou, me te whakamahi i nga ohanga ohanga. Ka whakawhiwhia ano e ratou te kamupene matua ki etahi atu moni whiwhinga moni me te awhina ki te whakapakari i tana waahi waitohu.

Q: He motuhake nga apiti mai i te kamupene matua?

A: Ahakoa e whakahaere ana nga apiti hei hinonga motuhake, kei te whakahaerehia tonu e te kamupene matua. Ka whai mana pea te kamupene matua ki te whakatu i nga kaiwhakahaere matua, ki te whakatau rautaki, me te awe i nga mahi a te kamupene.

Hei whakamutunga, ko nga apiti a Walmart he mahi nui ki te rautaki pakihi katoa a te kamupene. Ka whakaaetia e ratou a Walmart ki te rereke i ana mahi, ki te whakawhanui ki nga maakete hou, me te whakarato i te whānuitanga o nga hua me nga ratonga ki nga kaihoko puta noa i te ao. Ko enei apiti, penei i a Sam's Club, Jet.com, Flipkart, me Asda, ka whai waahi ki te angitu o Walmart me te awhina ki te pupuri i tona turanga hei tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao.