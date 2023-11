He aha nga tohu rereke o Covid-19?

I te wa e pa ana te mate urutaru Covid-19 ki nga miriona taangata puta noa i te ao, kei te ako tonu nga kaiputaiao me nga tohunga rongoa mo te huaketo me ona tohu. Ahakoa ko te kirikaa, te maremare, me te pau te manawa he tohu rongonui o te mate, tera ano etahi tohu iti-mohiotia me etahi atu tohu rereke kua panuitia e nga turoro. Ko enei tohu rereke ka uaua ki te tautuhi i te huaketo, e whakaatu ana i te hiranga o te noho mataara me te rapu tohutohu rongoa mena ka pa ki a koe etahi tohu.

Ko tetahi o nga tohu kee i korerotia e etahi o nga turoro Covid-19 ko te ngaro o te reka me te hongi, e kiia nei ko anosmia. Ka puta ohorere tenei, karekau he tohu e whai ana. Ahakoa kei te rangahau tonu te tino take i muri i tenei tohu, e whakaponohia ana e pa ana ki te kaha o te huaketo ki te pa ki nga nerves e uru ana ki enei rongo. Mena ka kite koe i te huringa ohorere o to kaha ki te reka, ki te hongi ranei, he pai ki te wehe i a koe ano me te whakapiri atu ki tetahi tohunga hauora.

Ko tetahi atu tohu rereke e mohiotia ana ko nga matimati Covid. Ko etahi o nga turoro, ina koa ko nga taiohi, kua pa ki tetahi ahuatanga ka pupuhi o ratou maihao, ka pahekeheke, ka mamae. Ko tenei tohu, e kiia ana ko te pernio, he chilblains ranei, e whakaponohia ana he urupare mumura ki te huaketo. He mea nui kia mahara kaore nga tangata katoa e pa ana ki a Covid-19 ka pa ki tenei tohu, ka kitea i nga keehi ngawari.

I tua atu i enei tohu rereke, ka taea ano e Covid-19 te whakaatu i etahi atu huarahi kaore pea e hono tonu ki te huaketo. Ko etahi o nga turoro kua korero i nga take gastrointestinal penei i te diarrhea, te nausea, me te ruaki. Ko etahi kua pa ki te kiri kiri, te mahunga, tae atu ki nga tohu neurological penei i te mangere me te rangirua. Ko enei tohu atypical he uaua ki te wehe i a Covid-19 mai i etahi atu mate, e tohu ana i te hiahia mo te whakamatautau whanui me te maarama.

FAQ:

Q: Ko enei tohu rereke anake mo Covid-19?

A: Ahakoa ko etahi tohu penei i te ngaronga o te reka me te hongi ka pa atu ki etahi atu mate manawa, kua tino kaha ki nga keehi Covid-19. Ko etahi atu tohu, penei i nga matimati Covid, he iti ake te kitea ki etahi atu mate.

Q: Mena ka pa ki ahau etahi o enei tohu rereke, me whakamatau ahau mo Covid-19?

A: Ae, he pai ki te rapu tohutohu hauora me te whakamatau mena ka pa ki a koe etahi tohu, ahakoa ehara i te tohu tohu o Covid-19. Ka taea e nga whakamatautau te whakatau i te take o o tohu me te arahi i nga maimoatanga tika me nga tikanga wehe.

P: Ka puta pea enei tohu rereke kaore he tohu o te mate?

A: Ae, kua korero etahi o nga turoro kua pa ki enei tohu rereke kaore he tohu o te mate. Ko tenei ka whakanui ake i te hiranga o te maarama ki nga momo tohu e pa ana ki te Covid-19.

Hei mutunga, ka taea e Covid-19 te whakaatu i nga momo tohu, he ahua kee, he ohorere ranei. Ko te ngaronga o te reka me te hongi, nga matimati Covid, nga take gastrointestinal, nga kiri kiri, me nga tohu neurological tetahi o nga tohu iti noa o te huaketo. He mea nui kia noho mohio koe mo enei tohu rereke me te rapu tohutohu hauora mena ka pa ki a koe etahi huringa o to hauora.