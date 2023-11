He aha nga puna nui e rua o te he?

I nga waahi ako katoa, he mea nui te tika me te tika. Heoi, ahakoa te tino rangahau me te kohinga raraunga, ka puta tonu nga hapa. Ko te mohio ki nga puna o enei hapa he mea nui mo nga kairangahau me nga kaiputaiao ki te whakarite i te pono o o raatau kitenga. E rua nga puna nui o te hapa ka pa ki te mana o nga hua whakamatautau: nga hapa nahanaha me nga hapa matapōkere.

Hapa nahanaha:

Ko nga hapa nahanaha, e mohiotia ana ko nga hapa whakatau, he rite tonu me te matapae i nga rereke mai i te uara pono. Ka puta enei hapa na te koha o te tatūnga whakamatautau, i nga tikanga ine ranei. Ka puta pea na te he o nga taputapu, te he o te whakatikatika, te maataki kino ranei. Ko nga hapa nahanaha ka pa ki te tika o nga inenga, na te mea ka huri tonu nga hua ki tetahi huarahi. Hei tauira, ki te he tonu te whakatauritenga o te tauine e tetahi nui, ko nga inenga katoa ka mahia ma te whakamahi i taua tauine ka whakahekehia e te rahinga rite tonu.

Hapa tupurangi:

Ko nga hapa matapōkere, e mohiotia ana ko nga hapa kore, he rereke ohorere i roto i nga panui inenga. Ka puta mai na te maha o nga mea e kore e taea te whakahaere, penei i nga ahuatanga o te taiao, te hapa a te tangata, te herenga ranei o nga taputapu ine. Ko nga hapa ohorere ka pa ki te tika o nga inenga, na te mea ka marara nga hua ki te uara pono. Ko enei hapa kaore e taea te whakakore katoa engari ka taea te whakaiti ma te inenga tukurua me te tātari tauanga.

FAQ:

P: Me pehea te whakaheke i nga hapa nahanaha?

A: Ka taea te whakaiti i nga hapa nahanaha ma te whakatikatika i nga taputapu, te whakamahi taputapu pono, me te whakarite i nga tikanga whakamatautau tika. He mea nui ano te tiaki me te arowhai i te kounga ki te tautuhi me te whakatika i nga hapa nahanaha.

Q: Ka taea te whakakore katoa nga hapa ohorere?

A: Kaore, kaore e taea te whakakore i nga hapa ohorere. Heoi, ka taea te whakaiti i o raatau paanga ma te tango i nga inenga maha me te tatau i te toharite. Ka taea hoki e te tātari tatauranga te awhina ki te tautuhi me te ine i nga hapa matapōkere kei roto i te raraunga.

Q: Ko tehea momo hapa ka nui ake te kino ki te rangahau?

A: Ko nga hapa nahanaha me nga hapa matapōkere ka whai paanga nui ki te rangahau. Ko nga hapa nahanaha ka pa ki te tika o nga inenga, ko nga hapa matapōkere ka pa ki te tika. Ko te nui o o raatau paanga ka whakawhirinaki ki te horopaki rangahau motuhake me te ahua o te whakamatautau.

Hei whakatau, he mea nui te maarama ki nga puna o te hapa mo nga kairangahau ki te whakarite i te pono me te whaimana o a raatau kitenga. Ko nga hapa nahanaha ka puta mai i nga kohakore i roto i te tatūnga whakamatautau, ko nga hapa matapōkere ka puta mai i nga rereketanga ohorere. Ma te mohio me te whakaiti i enei hapa, ka taea e nga kaiputaiao te whakaniko i te tika me te tika o a raatau inenga, ka piki ake nga hua rangahau pakari me te pono.