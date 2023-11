He aha nga momo hapa tangata e rua?

I roto i to tatou oranga ia ra, ka he katoa tatou. Ahakoa kei te wareware ki te maukati i te tatau o mua, ki te mahi hapa ranei i roto i tetahi imeera nui, ko nga hapa tangata tetahi waahanga o te tangata. Engari i mohio koe e rua nga momo hapa a te tangata? Kia tirotirohia enei hapa me te maarama me pehea e pa ai ki o tatou oranga.

1. Nga hapa:

Ko nga hapa he hapa ka puta na te kore o te matauranga me te mohio. He pohehe, he maha nga wa ka pa ki te kore tatou e mohio ki tetahi mahi, ahuatanga ranei. Hei tauira, ki te mea he hou koe ki tetahi mahi ka pehi pohehe koe i te paatene he i runga i te miihini, ka kiia he he. Ka puta ano nga hapa i te wa e ngenge ana tatou, e whakararu ana, e raru ana ranei, na te mea ka raru enei mea i to tatou whakaaro me o tatou kaha ki te whakatau.

2. Nga paheke me te paheke:

Ko te paheke me te paheke he hapa ka puta ahakoa te mohio me te mohio ki tetahi mahi. He pohehe, ka tupu i te wa e mahi ana tatou i nga mahi mahinga, mahi aunoa ranei. Ka puta nga paheke ina he tika to tatou whakaaro engari ka he te mahi. Hei tauira, ko te ringihia he wai karaka ki roto i te peihana totokore hei utu mo te karaihe he paheke. Ko nga hapa, i tetahi atu taha, ka puta ina wareware tatou ki te mahi i tetahi mea, ki te whakakore ranei i tetahi taahiraa i roto i te tukanga. Ka wareware koe ki te whakaweto i te umu i muri i te tunu kai ka ngaro.

FAQ:

P: Ka taea te aukati i nga hapa katoa a te tangata?

A: Ahakoa ka taea te aukati i etahi hapa a te tangata ma te whakangungu tika, te mohio, me te aro ki nga korero, kaore e taea te whakakore i nga hapa katoa. Ka taka te tangata, ka puta nga hapa ahakoa i roto i nga taiao tino whakahaere.

P: Ka taea e nga hapa tangata te whai hua kino?

A: Ae, he nui nga hua ka puta mai i nga hapa a te tangata, ina koa i roto i nga umanga morearea nui penei i te hauora, rererangi, me te mana karihi. Ko te pohehe noa, ko te paheketanga ranei o te whakawa ka arahi ki nga aitua, ki nga whara, ki te mate ranei. Na reira, he mea nui ki te whakaiti i te puta o nga hapa na roto i nga momo rautaki penei i te tirotiro-rua, aunoatanga, me te hanga tikanga haumaru.

Hei whakatau, ka taea te whakarōpūhia nga hapa a te tangata ki nga momo taketake e rua: nga hapa me te paheketanga. Ahakoa ka puta nga hapa na te kore matauranga, te kore mohio ranei, ka paheke me te paheketanga ahakoa he matauranga e tika ana. Ma te mohio ki enei momo hapa ka awhina i a tatou ki te mohio ake ki a tatou mahi me te whai waahi ki te aukati.