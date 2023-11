He aha nga raru nui mo Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, ko tetahi o nga kamupene nui rawa atu, tino whai mana o te ao. Na te whanui o te toronga me te iti o nga utu, kua waiho hei ingoa whare mo te maha o nga kaihoko. Heoi ano, pera i tetahi kaporeihana nui, kaore a Walmart i te kore o nga raru. I konei, ka tirotirohia e matou etahi o nga take nui kua raru te toa hokohoko.

Ko tetahi o nga raru nui e pa ana ki a Walmart ko tona paanga ki nga pakihi o te rohe. I te whakatuwheratanga o te toa Walmart i roto i tetahi hapori, he maha nga wa ka kati nga pakihi iti o te rohe. Ma tenei ka ngaro nga mahi me te heke o te oranga ohaoha o te hapori. E tohe ana nga kaiwawao ko nga rautaki utu utu a Walmart me te kaha ki te whakaheke i nga pakihi a-rohe ka uaua ki a raatau te whakataetae.

Ko tetahi atu awangawanga ko te maimoatanga a Walmart ki ana kaimahi. He maha nga whakapae a te kamupene mo nga mahi mahi kino, tae atu ki te iti o nga utu, nga painga hauora kore tika, me nga mahi aukati uniana. He tokomaha e tohe ana ko te tauira pakihi a Walmart e whakawhirinaki ana ki te whakamahi i ana kaimahi ki te pupuri i ona utu iti.

Ko te paanga o te taiao a Walmart he take ano mo te awangawanga. Kua whakahēhia te kamupene mo tana koha ki te parahanga, te whakakore ngahere, me te tukunga hau kati. Ko tana mekameka tuku nui me te whakawhirinaki ki nga mahi hangahanga iti ki tawahi kua puta nga patai mo te oranga tonutanga o ana mahi.

FAQ:

Q: He aha te kaporeihana hokohoko maha?

A: Ko te kaporeihana hokohoko maha he kamupene e mahi ana i nga whenua maha me te hoko i te tini o nga hua ki nga kaihoko.

Q: He aha nga rautaki utu kaitaua?

A: Ko nga rautaki utu kaitaua e pa ana ki te whakaritenga o te whakatakoto utu kia iti ake i nga kaiwhakataetae ki te whai waahi maakete me te peia atu i te whakataetae.

P: He aha nga tikanga mahi kore tika?

A: Ko nga mahi mahi kore tika ko nga mahi i mahia e nga kaituku mahi e takahi ana i nga tika o nga kaimahi, penei i te utu iti o te utu, te whakakore i nga painga, te pokanoa ranei i te hanganga o nga uniana mahi.

Q: He aha te mekameka tuku?

A: Ko te mekameka tuku he whatunga o nga whakahaere e uru ana ki te whakaputa, te tohatoha, me te hoko o tetahi hua, mai i nga rawa mata ki te kaihoko whakamutunga.

Hei whakamutunga, ahakoa kua huri a Walmart i te umanga hokohoko me ona utu iti me te whanui whanui, kaore he hapa. Ko te paanga ki nga pakihi o te rohe, te maimoatanga o nga kaimahi, me nga awangawanga o te taiao kei roto i nga raru nui e pa ana ki te toa toa. I te mea ko nga kaihoko, he mea nui kia mohio ki enei take me te whakaaro ki nga paanga whanui o a maatau whakatau hoko.