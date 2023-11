He aha nga kamupene tino kaha e toru o te ao?

I roto i te ohanga o te ao o tenei ra, he maha nga kamupene kua puta ake hei kaitakaro kaha, e rangatira ana i nga umanga me te hanga i te ao e noho nei tatou. .

Apple: Na ana hua hou me te pono o te waitohu, kua mau a Apple i tona turanga hei kamupene tino kaha o te ao. Mai i te iPhone rongonui ki nga rorohiko hurihuri iPad me te Mac, kua panaia e Apple nga rohe o te hangarau. Ko tana puunaha kaiao o nga taputapu, rorohiko, me nga ratonga i hanga he wheako kaiwhakamahi ngawari, e mau ana i nga miriona o te ao. I tua atu, kua eke te whakapaipai o te maakete a Apple ki nga taumata whakahirahira, na te mea ko ia te kamupene hokohoko nui rawa atu.

Amazon: I te mea ko te kaihokohoko ipurangi nui rawa atu o te ao, kua huri a Amazon i te huarahi hokohoko. Na te whānuitanga o nga hua, nga utu whakataetae, me nga ratonga tuku pai, kua riro a Amazon hei ingoa whare. I tua atu, ko te toronga o te kamupene ki nga momo waahanga, penei i te rorohiko kapua (Amazon Web Services) me te whakangahau (Amazon Prime Video), kua kaha ake te mana. Ko te Tumuaki o Amazon, a Jeff Bezos, tetahi o nga tangata whai rawa o te ao, e whakaatu ana i te kaha me te awe o te kamupene.

Microsoft: E mohiotia ana mo ana hua rorohiko, kua noho a Microsoft hei kaikawe matua ki te umanga hangarau mo nga tekau tau. Ko tana punaha whakahaere, ko Windows, e whakamahia ana e nga miriona taangata me nga umanga puta noa i te ao. Ko te huinga taputapu hua a Microsoft, tae atu ki te Office 365, kua noho hei waahanga nui o nga waahi mahi maha. I tua atu, ko te kaha o te kamupene ki te mahi rorohiko kapua me Azure kua tuu hei kaiarahi mo tenei waahanga tere tipu. Ka toro atu te awe o Microsoft ki tua atu i te rorohiko, i te mea he nui te haumi i roto i te petipeti (Xbox) me te taputapu (Nga taputapu Mata).

FAQ:

Q: He aha te tikanga o te whakapaipai maakete?

Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana. Ka whakamahia te whakapaipai maakete ki te whakatau i te rahi me te uara o te kamupene.

Q: He pehea te kaha o enei kamupene?

Ka whakapau kaha enei kamupene ma o raatau mana maakete, te kaha putea, me te kaha ki te hanga i nga ahuatanga o te umanga. He nui to raatau awe ki runga i nga whanonga kaihoko, ka taea te whakatau i nga utu o te maakete, me te whakarite i nga paerewa ahumahi. I tua atu, ko o raatau rauemi nui ka taea e ratou te haumi ki te rangahau me te whakawhanaketanga, ki te hoko kamupene iti, me te whakawhānui atu ki nga maakete hou.

Q: He tino tuturu enei rarangi?

Kao, ka rereke nga rarangi o nga kamupene tino kaha i runga i nga paearu e whakamahia ana me te ahumahi motuhake e whakaarohia ana. Ko enei reanga e pa ana ki nga ahuatanga penei i te maakete o te maakete, te moni whiwhi, te uara waitohu, me te eke ki te ao. He mea nui ki te mohio he hihiri te whenua pakihi, a ka huri nga tuunga o nga kamupene i roto i te waa.