He aha nga momo e toru o Walmart?

Ko Walmart, te toa nui rawa atu o te ao, e mahi ana i raro i nga ahuatanga matua e toru: Walmart Supercenters, Walmart Discount Stores, me Walmart Neighborhood Markets. Ko ia momo toa e whakatutuki ana i nga hiahia me nga hiahia o nga kaihoko, e tuku ana i nga momo hua me nga ratonga rereke. Kia ata titiro tatou ki ia o enei whakatakotoranga Walmart.

1. Walmart Supercenters:

Ko Walmart Supercenters te whakatakotoranga tino rongonui me te rongonui, e whakakotahi ana i te toa toa-katoa me te tini o nga taonga hokohoko whanui. Ko enei toa nui, he nui atu i te 180,000 waewae tapawha, e tuku ana i nga mea katoa mai i nga hua hou me nga mea nui o te whare ki te hikohiko, kakahu, me nga taputapu motuka. Ko nga Walmart Supercenters e tuwhera ana i nga haora 24 ia ra, ka whai waahi nga kaihoko me te wheako hokohoko kotahi.

2. Toa utu utu Walmart:

Ko nga toa utu utu Walmart, e mohiotia ana ko Walmart, Walmart Superstores ranei, e aro nui ana ki te tuku taonga utu iti. He iti ake enei toa i nga Supercenters, mai i te 70,000 ki te 160,000 waewae tapawha. Ahakoa karekau pea i a raatau te maha o nga whiringa toa ka kitea i Supercenters, kei te whakarato tonu ratou i nga momo momo hoko me te whānuitanga o nga taonga hokohoko, tae atu ki nga kakahu, taonga kaainga, me te hikohiko. Ko nga toa utu utu Walmart he whiringa rongonui mo nga kaihoko e rapu utu utu mo te maha o nga hua.

3. Walmart Neighborhood Markets:

He iti ake nga maakete a Walmart Neighborhood Markets, ko nga toa e aro nui ana ki nga kaainga e aro nui ana ki nga hoko kai me nga mea nui o te whare. Ko enei toa, he tata ki te 40,000 waewae tapawha, ka tuku he wheako hokohoko pai mo nga kaihoko e rapu tere ana ki te tiki taonga mo ia ra. He maha nga wa e whakaatuhia ana e nga Maakete Tatau o Walmart he rongoa, he deli, he whare tunu taro, e whakatutuki ana i nga hiahia o nga hapori o te rohe.

FAQ:

Q: He aha te rereketanga i waenga i nga Walmart Supercenters me Walmart Discount Stores?

A: Ko te rereketanga nui kei roto i te rahi me te kowhiringa hua. He nui ake nga Supercenters me te whakarato i te whānuitanga o nga momo hua, tae atu ki te toa toa katoa, i te mea he iti ake nga Toa Whakataunga me te aro nui atu ki nga taonga utu utu.

Q: Kei te tuwhera nga toa katoa o Walmart 24 haora?

A: Kao, ko Walmart Supercenters anake ka tuwhera 24 haora ia ra. Ko nga Toa Whakataunga Walmart me nga Maakete Tatai he haora mahi motuhake, ka rereke pea i te waahi.

P: Ka taea e au te kimi kai i nga Toa utu utu Walmart?

A: Ae, ka tukuna e te Walmart Discount Stores etahi momo hoko kai, ahakoa kaore pea te momo i te whanui pera i nga Supercenters, i nga Maakete tata ranei.

Hei mutunga, ka whakahaere a Walmart i raro i nga whakatakotoranga matua e toru: Supercenters, Toa utunga, me nga maakete tata. Ka whakatutukihia e ia whakatakotoranga nga hiahia a nga kaihoko, he maha nga momo hua me nga ratonga. Ahakoa kei te rapu koe i tetahi wheako hokohoko kotahi-mutu, hokohoko utu, he oma hokohoko tere ranei, he whakatakotoranga toa a Walmart kia rite ki o hiahia.