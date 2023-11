He aha nga wahanga e toru o Walmart?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, e mahi ana i roto i nga waahanga motuhake e toru: Walmart US, Walmart International, me te Karapu Sam. Ka whakatutukihia e ia waahanga nga hiahia o nga kaihoko me te whai waahi ki te angitu o te kamupene. Kia ata titiro ki enei wahanga e toru me te aha o enei waahanga.

1. Walmart US

Ko Walmart US te waahanga nui rawa atu o te kamupene, e kii ana i te nuinga o ana moni whiwhi. Ka whakahaerehia e ia he whatunga nui o nga toa hokohoko puta noa i te United States, e tuku ana i te whānuitanga o nga hua, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hiko, me nga taonga o te whare. Ka mahi a Walmart US i nga miriona o nga kaihoko ia ra, ka whakawhiwhia ki a raatau nga utu utu me nga wheako hokohoko ngawari. Kei roto ano hoki i te wahanga te papaaho-e-tauhokohoko a Walmart, e tuku ana i nga kaihoko ki te hokohoko tuihono me te tuku i a raatau hoko ki o raatau kuaha.

2. Walmart International

Ko te Walmart International e aro ana ki te whakawhanui i te aroaro o te kamupene ki tua atu o te United States. Kei te mahi i nga whenua rereke puta noa i te ao, tae atu ki Mexico, Canada, United Kingdom, Haina, Brazil, me etahi atu. Ko tenei waahanga ka urutau ki te tauira pakihi a Walmart kia rite ki nga hiahia me nga hiahia o te maakete o ia whenua. Ma te whakamahi i tana tauine o te ao me ona tohungatanga, ka whai a Walmart International ki te whakarato ki nga kaihoko nga hua kounga i nga utu whakataetae, me te tautoko hoki i nga ohanga o te rohe.

3. Karapu a Sam

Ko Sam's Club he karapu whare putunga mema-mema e tuku hua nui ana i nga utu whakaheke. Ka aro ki nga kaihoko takitahi me nga pakihi, ka whakawhiwhia ki a raatau te tini o nga taonga, tae atu ki nga toa, hikohiko, taonga, me etahi atu. Ka mahi a Sam's Club i runga i te tauira ohaurunga, ka utua e nga mema he utu a-tau ki te uru atu ki nga utu me nga painga motuhake. I runga i tana aro ki nga hokonga nui me te penapena utu, ka tono a Sam's Club ki nga kaihoko e rapu ana ki te hoko i nga rahinga nui, ki te rapu wariu ranei mo a raatau moni.

FAQ:

Q: He aha te rereketanga o Walmart US me Walmart International?

A: Kei te whakahaere a Walmart US i roto i te United States, i te wa e whakawhānuihia ana e Walmart International te toronga o te kamupene ki etahi atu whenua huri noa i te ao.

Q: Ko te Karapu a Sam mo nga pakihi anake?

A: Kao, ka tuwhera te Karapu a Sam ki nga kaihoko takitahi me nga pakihi. Ka taea e nga tangata katoa te noho mema me te pai ki nga painga o te hokonga nui me nga utu whakaheke.

Q: Ka taea e au te hoko ipurangi i Walmart?

A: Ae, ka tukuna e Walmart tetahi papaaho-e-tauhokohoko e taea ai e nga kaihoko te hoko ipurangi me te tuku i a raatau hoko ki o raatau kuaha.

Hei whakamutunga, ko nga wahanga e toru a Walmart, Walmart US, Walmart International, me Sam's Club, e whakatutuki ana i nga hiahia o nga kaihoko rereke me te whai waahi ki te angitu o te kamupene o te ao. Ahakoa na roto i tana kupenga nui o nga toa hokohoko, te roha o te ao, te karapu whare putunga mema-mema ranei, ka tohe a Walmart ki te whakarato ki nga kaihoko nga utu utu, hua kounga, me nga wheako hokohoko watea.