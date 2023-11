He aha nga paanga taha o te whakatairanga hou COVID bivalent?

I roto i te whawhai haere tonu ki te mate urutaru COVID-19, kua whakapau kaha nga kaiputaiao me nga tohunga hauora ki te hanga kano kano whai hua. Ina tata nei, kua whakauruhia he pupuhi whakaihiihi COVID bivalent hou, ka puta nga patai mo ona paanga taha. Kia rukuhia te kaupapa me te tirotiro i nga mea e mohio ana tatou i tenei wa.

He aha te whakatairanga COVID bivalent?

He kano kano kano kano kano kano kano COVID-19 rereke e rua hei whakarei ake i te urupare mate me te whakamarumaru atu ki te huaketo. Ko te whainga o tenei huarahi ki te whakapakari i te punaha raupatu o te tinana, me te kaha ki te whakarato i te mate mate roa.

He aha nga paanga taha noa?

Pērā i ngā kano kano, ko te pupuhi whakatairanga COVID bivalent tera pea he paanga taha. Ko nga paanga taha e tino korerotia ana ko te mamae ngawari, te pupuhi ranei i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae o te uaua, te makariri, te kirika, me te nausea. Ko enei paanga o te taha he ngawari, ka heke i roto i nga ra torutoru.

He kino nga paanga kino?

Ahakoa he onge nga paanga o te taha kino, kua puta kee nga keehi o nga tauhohenga kino kino atu. Kei roto i enei ko nga tauhohenga mate mate, penei i te anaphylaxis, ka raru pea te manawa me te hiahia tonu ki te tirotiro hauora. Heoi ano, he mea nui kia mohio ko nga tauhohenga kino he tino rerekee.

Ko wai me tupato mo te whakatairanga COVID bivalent?

Ko nga tangata e pa ana ki nga tauhohenga mate mate kino ki tetahi kano kano, ki ona waahanga ranei, me tupato me te korero ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te whiwhi i te whakatairanga COVID bivalent. I tua atu, ko nga tangata hapu, ko te hunga e mate ana i etahi ahuatanga hauora me korero mo nga tupono me nga painga me o raatau kaiwhakarato hauora.

Opaniraa

Pērā i ngā wawaotanga hauora, he mea nui ki te paunatia nga painga ka taea ki nga tupono. Ko te whakatairanga COVID bivalent kua whakaatu i nga hua pai mo te whakanui i te mate mate me te whakarato i te whakamarumaru ake ki te huaketo. Ahakoa he maha nga paanga o te taha ngawari, he onge nga tauhohenga kino. Mēnā he āwangawanga, pātai rānei koe, he pai ake te kōrero ki tō kaiwhakarato hauora, māna e tuku tohutohu whaiaro i runga i ō āhuatanga motuhake.