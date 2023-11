He aha nga paanga o te Moderna bivalent booster?

I roto i te whawhai haere tonu ki te mate urutaru COVID-19, he mahi nui te kano kano ki te tiaki i nga tangata takitahi me nga hapori. Ko Moderna, he kamupene rongoa rongonui, kua whakawhanakehia e ia he pupuhi whakanui rua hei whakarei ake i te urupare aukati ki te huaketo. Ahakoa kua whakaatuhia e tenei kaiwhakatairanga nga hua pai ki te aukati i nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera, he mea nui kia mohio ki nga paanga kino e pa ana ki tana whakahaere.

He aha te mea whakanui rua?

Ko te whakatairanga bivalent he horopeta taapiri o te kano kano e whai ana ki te whakapakari i te urupare a te punaha mate ki tetahi tukumate. I roto i te keehi a Moderna's booster, i hangaia hei whakanui ake i te urupare mate a te tinana ki te huaketo SARS-CoV-2, na te COVID-19.

Nga paanga taha o te Moderna bivalent booster:

E ai ki nga whakamatautau haumanu me nga raraunga o te ao, ko te Moderna bivalent booster pea ka puta etahi paanga taha. Ko enei paanga taha he ngawari ki te ngawari, ka whakatau i roto i nga ra torutoru. Ko nga paanga taha e kiia ana ko:

1. Ko nga tauhohenga o te waahi werohanga: Ko te mamae, te whero, te pupuhi ranei i te waahi werohanga ko nga paanga taha noa o te pupuhi whakatairanga. Ko enei tauhohenga ka noho rohe noa, ka memeha noa.

2. Te ngenge me te mamae uaua: Ko etahi o nga tangata ka pa ki te ngenge me te mamae uaua i muri i te werohanga. Ko enei tohu he ngawari, ka mutu i roto i nga ra torutoru.

3. Te mamae o te mahunga me te kirikaa: Ko nga mamae o te mahunga me nga kirika iti-iti kua korerohia hei painga taha o te whakatairanga. Ko enei tohu he poto noa te wa, ka taea te whakahaere me nga rongoa kore-kore.

4. Nausea me te whanoke: I roto i nga keehi onge, ka raru pea te tangata takitahi i te nausea ngawari ranei i muri i te whiwhinga o te pupuhi whakatairanga. Ko enei tohu ka tere te whakatau me te kore e wawao.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He rereke nga paanga o te Moderna bivalent booster ki nga pota kano kano tuatahi?

A: Ko nga paanga o te taha o te pupuhi whakatairanga he rite tonu ki era i pa ki muri i nga werohanga kano kano tuatahi. Heoi ano, ka kaha ake pea etahi o nga taangata ki te whakanui ake i nga paanga o te taha ki te whakatairanga na te kaha ake o te urupare aukati.

Q: Kia pehea te roa o nga paanga o te taha?

A: Ko te nuinga o nga paanga taha o te Moderna bivalent booster ka whakatau i roto i nga ra torutoru. Mena ka mau tonu nga tohu, ka nui haere ranei, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora.

Q: He mea noa nga paanga kino kino?

A: He tino onge nga paanga taha kino. Ko nga painga o te tango i te pupuhi booster mo te whakamarumaru ake i te COVID-19 ka nui ake te tupono o nga paanga kino kino.

Hei mutunga, kua whakaatuhia e te Moderna bivalent booster nga hua oati ki te whakanui i te urupare mate ki te COVID-19. Ahakoa ka pa ki etahi o nga paanga ngawari penei i te tauhohenga o te waahi werohanga, te ngenge, te mahunga ranei, ko enei tohu he wa poto, ka taea te whakahaere. Pērā i ngā wawaotanga hauora, he mea nui ki te toro atu ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu me te arahi whaiaro.