He aha nga paanga o te kano kano kano a Pfizer?

I te whawhai tonu ki te mate urutaru COVID-19, kua whakapau kaha nga kamupene rongoa ki te hanga kano kano whai hua. Ko tetahi o aua kano kano ko te Pfizer bivalent kano, kua kitea nga hua pai i roto i nga whakamatautau haumanu. Heoi ano, pera i nga mahi rongoa, he mea nui kia mohio koe ki nga paanga o te taha. Anei he tirohanga whanui mo nga tauhohenga kino e pa ana ki te kano kano kano Pfizer bivalent.

Nga Pepa o te Taha:

E ai ki nga whakamatautau haumanu me nga raraunga o te ao, ko te kano kano a Pfizer bivalent ka pa mai pea nga paanga taha ngawari ki etahi tangata. Ko nga paanga taha e tino korerotia ana ko te mamae me te pupuhi i te waahi werohanga, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, te makariri, te kirika, me te nausea. Ko enei paanga karekau he wa poto ka whakatau i roto i nga ra torutoru.

Nga Uiraa Ui:

U: He kino nga paanga o te kano kano kano Pfizer?

A: Ko te nuinga o nga paanga o te taha e korerotia ana he ngawari ki te ngawari, kaore e kiia he kino. Ko te tikanga he tohu kei te hanga whakamarumaru te tinana ki te huaketo.

Q: Kia pehea te roa o nga paanga o te taha?

A: Ko nga paanga o te taha he wa poto ka whakatau i roto i nga ra torutoru. Mena kei te tohe tonu, kei te kino ranei, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora.

Pfizer: He kino nga paanga kino e pa ana ki te kano kano mate Pfizer?

A: Ahakoa onge, kua korerohia nga paanga kino kino. Kei roto i enei ko nga tauhohenga mate mate kino (anaphylaxis), myocarditis (te mumura o te uaua ngakau), me nga mate whakaheke toto. Engari, he mea nui kia mohio ko te puta o nga paanga kino he tino onge.

Q: Ko wai te mea ka pa ki nga paanga taha?

A: Ka puta nga paanga taha ki te tangata ka whiwhi i te kano kano kano Pfizer bivalent. Engari, ko etahi o nga roopu, penei i nga pakeke pakeke me nga tangata takitahi kei raro i te hauora, ka kaha ake te pa ki nga paanga taha.

He mea nui kia mahara ko nga painga o te kano kano kano he nui ke atu i nga tupono o nga paanga taha. Ko te Pfizer bivalent kano kua whakamatauria he tino whai hua ki te aukati i nga mate kino, i te hohipera me te mate na te COVID-19. Mena kei a koe etahi awangawanga, patai ranei mo te kano kano me ona paanga taha, he pai ake te korero ki tetahi tohunga hauora ka taea te tuku tohutohu whaiaro i runga i o ahuatanga motuhake.