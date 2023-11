He aha nga kino kino o te kano kano COVID?

I te wa e haere tonu ana te kaupapa kano kano COVID-19 puta noa i te ao, kua ara ake nga awangawanga mo nga paanga taha me nga kino kino. He mea nui ki te whakatika i enei awangawanga me te whakarato i nga korero tika hei awhina i nga tangata takitahi ki te whakatau whakatau mo te kano kano. Ahakoa kua whakamatauhia nga kano kano COVID-19, a kua kiia he haumaru me te whai hua e nga mana whakahaere, he mea nui ki te mohio, penei i nga wawaotanga rongoa, ka raru pea.

Te maarama ki nga kino kino:

Ko nga mate kino e pa ana ki nga mahi kino ka puta i muri i te werohanga kano kano, ka pa he kino ki te hauora o te tangata. He onge noa enei huihuinga, ka ata tirohia e nga mana hauora kia mau tonu te noho haumaru o nga kano kano.

FAQ:

P: He aha nga mate kino e pa ana ki nga kano kano COVID-19?

A: Ko nga kino kino e tino korerotia ana ko nga tauhohenga mate mate kino (anaphylaxis), te mate toto (penei i te thrombosis), me te myocarditis (te mumura o te uaua ngakau).

P: E hia nga wa ka pa mai nga kino kino?

A: He tino onge nga kino kino. Hei tauira, e tata ana ki te 2-5 nga keehi mo ia miriona pota ka tukuna, ko te tupono o te mate o te mate anaphylaxis he 1-2 pea mo ia 100,000 pota.

P: He nui ake nga kino o te kano kano kano i nga tupono ka pa mai e COVID-19 ake?

A: Kao, ko nga tupono e pa ana ki te mate COVID-19 i te nuinga o te waa he teitei ake i nga tupono o te werohanga. Ka taea e te COVID-19 te arahi ki te mate kino, nga raru mo te wa roa, tae atu ki te mate, otira ki nga taupori whakaraerae.

Hei whakamutunga, ahakoa he kino kino e pa ana ki nga kano kano COVID-19, he tino onge. Ko nga painga o te kano kano ki te aukati i te COVID-19 me ona raru pea ka nui ake i nga tupono. He mea nui ki te whakawhirinaki ki nga korero tika mai i nga puna rongonui me te korero ki nga tohunga ngaio hauora ki te whakatau whakatau mo te werohanga.