He aha nga ahuatanga ka roa te Covid mena ka werohia, ka whakanuia?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutomo Covid-19, na te putanga mai o te momo rerekee o Omicron kua puta ake nga awangawanga mo te kaha o nga mate pakaru me te roa o te Covid. Na te kano kano kano me nga pupuhi whakanui e tino taunakitia ana, he maha nga taangata kei te miharo mo te tupono ka pa ki a Covid roa ahakoa i muri i te werohanga me te whakanui. Kia rukuhia tenei kaupapa me te tirotiro i etahi patai e pa ana.

He aha te Covid roa?

Ko Long Covid, e mohiotia ana ko te whai muri-acute o te mate SARS-CoV-2 (PASC), e pa ana ki tetahi ahuatanga ka pa te tangata ki nga tohu e mau tonu ana, ki te whakawhanake ranei i nga take hauora hou i muri i te ora mai i te wahanga whakapeka o Covid-19. Ka roa enei tohu mo nga wiki, marama ranei, ka tino pa ki te oranga o te tangata.

He aha ta tatou e mohio ana mo nga tupono ka roa te Covid i muri i te werohanga me te whakanui ake?

Ahakoa ka pa mai nga mate urutomo ahakoa i roto i nga tangata kua werohia me te whakanui ake, ka tino heke te tupono ki te whakawhanake i te Covid roa. E ai ki nga rangahau tata nei, he iti ake te pa o te hunga kano kano ki te mate kino, ki te hohipera, me te Covid roa ki te hunga kaore ano kia werohia.

Ko tetahi rangahau i whakahaerehia e te Tari o te UK mo nga Tauanga Motu i kitea ko te tupono o te roa o Covid i te haurua i roto i nga tangata kano kano kano ki te hunga kaore i werohia. I tua atu, i kii te rangahau ko nga tupono ka pa ki a Covid he iti rawa atu i roto i nga taangata kua whiwhi i nga pupuhi whakaihiihi.

He aha te take ka heke te mate o te Covid roa i roto i nga tangata kua werohia me te whakanui ake?

Ko te kano kano me nga pupuhi whakaihiihi ka awhina i te whakaihiihi i te punaha raupatu, ka taea e ia te mau i te parenga kaha ki te huaketo. Ahakoa ka puta tonu nga mate urutomo, ko te urupare aukati i puta mai i te kano kano kano me te whakanui he kaha ki te aukati i nga mate kino me te whakaiti i te tupono o te Covid roa.

Opaniraa

Ahakoa kei te noho tonu nga mate pakaruhanga, ko te kano kano kano me te whakanui ka tino whakaitihia te tupono o te whakawhanake Covid roa. Ko te kano kano kano me nga pupuhi whakaihiihi ka whai waahi nui ki te tiaki i nga taangata mai i nga mate kino me nga raru mo te wa roa e pa ana ki a Covid-19. He mea nui ki te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi me te mahi akuaku ringaringa, hei whakaiti i te horapa o te mate me te tiaki i a tatou ano me etahi atu.