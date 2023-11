He aha nga tupono ka whiwhi COVID-19 i muri i te werohanga?

I te kaha haere tonu o nga mahi kano kano COVID-19 puta noa i te ao, he maha nga tangata e whakaaro ana mo te whai huatanga o nga kano kano hei aukati i te mate. Ahakoa i hangaia nga kano kano hei whakamarumaru mai i te huaketo, he mea nui kia maarama kaore he kano kano he 100% maamaa. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga ahuatanga o te whiwhi COVID-19 i muri i te werohanga me te whakautu i etahi patai ka paatai.

Te mohio ki te whai huatanga o te kano kano

Ko te whai huatanga o te kano kano e pa ana ki te kaha o te kano kano ki te aukati i te mate, ki te whakaiti ranei i te kaha o te mate. Ko nga kano kano COVID-19 kua whakamanahia inaianei mo te whakamahi ohorere kua whakaatu i nga reeti whai hua nui i roto i nga whakamatautau haumanu, mai i te 70% ki te neke atu i te 95%. Ko enei whika e tohu ana i te hekenga o te tupono ki te whakawhanake tohu tohu COVID-19 ki te hunga kaore ano kia whiwhi kano kano.

Te tupono o nga mate pakaruhanga

Ahakoa te nui o nga reiti whaihua, ka puta tonu nga mate pakaruhanga. Ko te mate pakarutanga e pa ana ki tetahi keehi o COVID-19 ka pa ki te tangata kua werohia katoatia. Engari, he mea nui kia mohio he onge enei keehi. E ai ki nga raraunga mai i nga momo rangahau, he iti ake te tupono ki te whiwhi COVID-19 i muri i te kano kano kano ki te hunga kaore ano kia werohia.

Nga take e awe ana i nga mate pakaruhanga

He maha nga mea ka awe i te tupono o nga mate pakaruhanga. Kei roto i enei ko te taumata o te tuku hapori, ko te ahua o nga momo rerekee hou, ko te urupare mate a te tangata takitahi, me te wa kua pahemo mai i te werohanga. He mea nui ki te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi me te mahi i nga haerenga hapori, ahakoa i muri i te werohanga hei whakaiti i te mate o te mate.

Pātai auau

P: Ka pangia tonu ahau e te COVID-19 i muri i te werohanga katoa?

A: Ahakoa ka taea nga mate pakaru, he onge. Ko te kano kano ka tino whakaiti i te tupono o te mate me te mate kino.

P: Me aha au mena ka pa ki nga tohu COVID-19 i muri i te werohanga?

A: Mena ka pa ki a koe nga tohu, he mea nui ki te whakamatau me te whai i nga tohutohu a nga tohunga hauora. Ahakoa kua tino werohia koe, ka taea te tuku i te huaketo ki etahi atu.

P: He rite tonu te whai hua o nga kano kano katoa ki te aukati i nga mate pakaru?

A: He rereke nga reiti whaihua o nga momo kano kano, engari ko nga kano kano katoa kua whakamanahia kua whakaatu te kaha ki te whakaiti i te tupono o te mate me te mate kino.

Hei whakatau, ahakoa ka pa mai nga mate urutomo, he iti ake te tupono ki te whiwhi COVID-19 i muri i te werohanga kano kano ki te hunga kaore ano kia werohia. Ka noho tonu te kano kano hei taputapu nui ki te whakahaere i te horapa o te huaketo me te whakaiti i te kaha o te mate. He mea nui kia noho mohio, whai i nga aratohu hauora a te iwi, me te korero ki nga tohunga hauora mo nga awangawanga me nga patai mo te COVID-19 me te werohanga.