He aha nga tohu hou Covid 2023?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru Covid-19, kua puta ake nga momo rerekee o te huaketo, ka puta nga huringa o nga tohu kua pa ki nga tangata kua pangia. He mea nui ki te noho mohio mo enei tohu hou hei whakarite kia kitea wawe me te wawaotanga hauora tika. Anei tetahi tirohanga o nga tohu hou o Covid i kitea i te tau 2023.

Nga Tohu Hou o Covid:

1. Nga take whekau: Ko etahi o nga taangata kua pangia e nga momo hou o Covid-19 kua kii kua pa ki nga tohu gastrointestinal penei i te diarrhea, nausea, me te ruaki. Ka puta pea enei tohu ki te taha, ki te kore ranei o nga tohu rewharewha.

2. Nga Tohu Neurological: Ko nga momo rereke hou kua honoa ki te piki haere o nga tohu tohu neurological. Ko enei tohu ko te mahunga, te mangere, te ngaro o te reka, te hongi ranei, tae atu ki nga ahuatanga tino kino penei i te hopu, te whiu ranei.

3. Te kiri kiri: I etahi wa, kua puta te mate o Covid-19 me nga kiri kiri hei tohu tuatahi. He rereke pea te ahua o enei ponana, mai i te hives ki te horapa nui ake te ahua o te mate karawaka, heihei ranei.

4. Nga mate kanohi: Ko te Conjunctivitis, e mohiotia ana ko te kanohi mawhero, kua kitea he tohu o Covid-19 i etahi tangata. Ka puta mai he whero, he patito me te rere mai i nga kanohi.

5. Te rohirohi rereke: Ahakoa ko te ngenge he tohu mohio o Covid-19, ko nga momo rerekee kua pa atu ki te ngenge hohonu me te roa o te ngenge ka mau tonu ahakoa kua mutu etahi atu tohu.

Pātai Auau (FAQ):

Q: Ko enei tohu hou anake ki nga momo rereke hou?

A: Ahakoa he nui ake te hono o enei tohu ki nga momo rerekee hou, ka puta tonu ki nga tangata kua pangia e nga mate o mua o te huaketo.

P: Me noho awangawanga ahau mena ka pa ki enei tohu hou?

A: He mea nui kia mataara me te rapu tohutohu hauora mena ka pa ki a koe etahi o enei tohu, na te mea ka tohu he mate Covid-19.

P: Kei te whai take tonu nga tohu tuku iho o Covid-19?

A: Ae, ko nga tohu tuku iho penei i te kirikaa, te maremare, me te poto o te manawa e whai kiko tonu ana, kaua e warewarehia.

Hei mutunga, i te mea kei te tipu haere tonu te huaketo Covid-19, he mea nui kia noho mohio mo nga tohu hou e pa ana ki nga momo rerekee. Ko nga mate o te kopu, nga tohu neurological, nga kiri kiri, nga mate kanohi, me te ngenge rereke kei roto i nga tohu hou i kitea i te tau 2023. Mena ka pa ki a koe tetahi o enei tohu, he mea nui ki te rapu tohutohu hauora me te whai i nga aratohu kua tohua hei tiaki i a koe me etahi atu. te huaketo. Kia noho mohio, noho haumaru.