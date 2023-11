He aha nga kino o te whiwhi kano kano?

I te wa e haere tonu ana te whakaputanga kano kano COVID-19 puta noa i te ao, kua aro nui ki nga ahuatanga pai o te kano kano, penei i tona kaha ki te whakaheke i te taumahatanga o te mate me te aukati i nga hohipera. Heoi, he mea nui ki te whakaae he rite ki nga mahi rongoa, ka tae mai ano nga kano kano me nga kino kino. Ahakoa ko nga painga o te kano kano kano he nui ke atu i nga tupono, he mea nui kia mohio koe ki nga raru pea. Anei etahi o nga korero kino e pa ana ki te tango i te kano kano COVID-19:

1. Nga Pepa o te Taha: Pērā i te nuinga o ngā kano kano, ka taea e te kano kano COVID-19 te whakaputa i nga paanga taha. Ko te tikanga he ngawari, he poto te wa, tae atu ki te mamae i te waahi werohia, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, me te kirikaa. Ko enei paanga taha he tohu kei te hanga whakamarumaru te tinana ki te huaketo me te nuinga ka whakatauhia i roto i nga ra torutoru.

2. Tauhohenga mate mate: Ahakoa te onge, ka pa ki etahi tangata he mate mate mate ki te kano kano. Ko enei tauhohenga he tere tonu, ka puta mai i nga tohu ngawari penei i te hive me te patito ki nga tauhohenga kino penei i te uaua ki te manawa me te anaphylaxis. Engari, he mea nui kia mohio he tino onge enei keehi, a he pai nga waahi kano kano ki te hapai i aua mate ohorere.

3. Nga Paanga Waa-roa Kaore i mohiotia: I te mea he hou nga kano kano COVID-19, he iti nga raraunga mo o raatau paanga mo te wa roa. Ahakoa kua whakaatuhia e te maha o nga whakamatautau haumanu te haumaru me te whai huatanga, he mea nui tonu kia mau tonu te aro turuki mo nga paanga taha roa pea.

FAQ:

P: Ka taea e te kano kano COVID-19 te homai COVID-19 ki ahau?

A: Kao, ko nga kano kano COVID-19 kua whakamanahia i tenei wa mo te whakamahi ohorere kaore he huaketo ora e puta ai te COVID-19. Ka mahi ratou ma te whakaako i te punaha raupatu me pehea te mohio me te whawhai i te huaketo.

P: He kino nga paanga o te kano kano?

A: Ko nga paanga taha o te kano kano COVID-19 he ngawari, he rangitahi. He tino onge nga tauhohenga kino, a kua rite nga waahi kano kano ki te hapai i nga aitua ohorere.

P: Ka taea e au te tiki kano kano mena he mate mate ahau?

A: Ko te nuinga o nga tangata e mate mate mate ana ka taea te whiwhi haumaru i te kano kano COVID-19. Heoi, ko nga tangata e pa ana ki te mate mate mate kino ki tetahi kano kano, ki ona waahanga ranei, me korero ki o raatau kaiwhakarato hauora i mua i te werohanga.

Hei whakamutunga, ahakoa kua kitea he taputapu nui te kano kano COVID-19 ki te patu i te mate urutaru, he mea nui kia mohio ki nga kino kino e pa ana ki te kano kano. Ko nga paanga o te taha he ngawari me te wa poto, he tino onge nga tauhohenga kino. Ka nui ake nga raraunga e waatea ana, ko te aroturuki haere tonu ka awhina i te haumaru me te kaha o enei kano kano mo te wa roa.