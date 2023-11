He aha nga hua kino o Moderna booster?

I roto i te pakanga e haere tonu ana ki te mate urutomo COVID-19, kua puta mai nga mapere booster hei taputapu kaha ki te whakarei ake i te mate me te tiaki i nga momo rerekee hou. Ko Moderna, tetahi o nga kaihanga kano kano kano nui, kua whakawhanakehia he pupuhi booster i hangaia hei patu i te mate mate me te whakatika i te ahuatanga o te mate. Ahakoa kua puta te oatitanga o nga matā booster ki te whakapakari i te whakamarumaru, he mea nui kia whai whakaaro ki nga paanga kino ka pa ki te tangata takitahi.

He aha te pupuhi whakanui?

Ko te pupuhi whakanui he horopeta taapiri o te kano kano ka tukuna i muri i te raupapa tuatahi o nga matā. Ko te whai ki te whakarei ake i te urupare aukati me te whakaroa i te roanga o te whakamarumaru ki tetahi mate motuhake.

Te maarama ki nga paanga kino

Ahakoa te nuinga o te wa e pai ana te whakaraerae i nga matā whakahiato, ka raru pea etahi tangata ki etahi paanga kino. Ko enei paanga he ngawari me te waatea, ka whakatau i roto i nga ra torutoru. Ko nga paanga taha noa i korerotia i muri i te whiwhinga o te Moderna booster ko te ngenge, te mahunga, te mamae o te uaua, te makariri, te kirika, me nga tauhohenga o te waahi werohia penei i te mamae, te whero, te pupuhi ranei.

FAQ:

1. He rereke nga paanga kino o te Moderna booster i te kano kano tuatahi?

Ko nga paanga kino o te Moderna booster he rite tonu ki era i pa ki muri i nga werohanga kano kano tuatahi. Heoi, ko etahi o nga tangata ka pa ki nga paanga o te taha ki te whakanui ake na te kaha ake o te urupare mate.

2. Kia pehea te roa o nga paanga kino?

Ko nga hua kino o te Moderna booster he wa poto ka whakatau i roto i nga ra torutoru. Mena ka mau tonu nga tohu, ka nui haere ranei, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora.

3. Ko wai te mea ka pa ki nga paanga kino?

Ahakoa ka puta nga paanga kino ki nga tangata e whiwhi ana i te Moderna booster, ka kaha ake etahi o nga tangata ki te pa atu. Kei roto i tenei ko nga tangata kua kaha ake te kaha o nga tauhohenga ki nga kano kano, ki te hunga he mate hauora kei raro. Engari, he mea nui kia mahara ko te nuinga o nga tangata ka aro pai ki te whakatairanga.

Opaniraa

Ahakoa kua whakaatuhia e te Moderna booster te whai hua ki te whakanui i te mate mate ki te COVID-19, he mea nui kia mohio koe ki nga paanga kino. Ko enei paanga he ngawari noa, he rangitahi, he rite ki era i pa ki muri i nga werohanga kano kano tuatahi. Mēnā he āwangawanga koe, ka pā ki a koe ngā tohumate kino, mau tonu ranei, he pai ki te korero ki tetahi tohunga hauora mo te awhina me te awhina.