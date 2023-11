He aha nga paanga kino kino o nga kano kano COVID?

I te wa e haere tonu ana nga kaupapa kano kano COVID-19 puta noa i te ao, kua puta nga awangawanga mo nga paanga taha. Ahakoa ko te nuinga o nga kaiwhiwhi kano kano ka pa ki nga tauhohenga ngawari me te rangitahi, he mea nui ki te whakatika i nga paanga kino kino kua panuitia. I konei, ka whakaratohia e matou he tirohanga mo nga huihuinga kino tino nui e pa ana ki nga kano kano COVID.

1. Anaphylaxis: Ko te anaphylaxis he tauhohenga mate mate kino ka puta i roto i nga meneti, haora ranei i muri i te whiwhinga kano kano. Ahakoa tino onge, ka raru te manawa, te pupuhi o te kanohi me te korokoro, te tere o te ngakau, me te whanoke. Kua tino rite nga kaiwhakarato hauora ki te whakahaere i nga tauhohenga anaphylactic me nga taputapu me nga rongoa hei rongoa i a raatau.

2. Myocarditis me te Pericarditis: Ko nga keehi o te myocarditis (te mumura o te uaua ngakau) me te pericarditis (te mumura o te arai huri noa i te ngakau) kua panuitia, otira ki nga taane taitamariki, whai muri i nga werohanga mRNA COVID. He onge hoki enei ahuatanga, ka whakatauhia ma te rongoa rongoa. Ko nga painga o te kano kano kano ka nui ake i nga tupono, ina koa ki te whakaaro ki nga raru pea o COVID-19 ake.

3. Toto Toto: I etahi wa onge, kua hono etahi o nga kano kano COVID ki nga mate whakaheke toto, penei i te cerebral venous sinus thrombosis (CVST) me te thrombosis me te thrombocytopenia syndrome (TTS). Ko enei ahuatanga ko te hanganga o te toto i roto i nga waahanga motuhake o te tinana, a he tino kino. Heoi, he mea nui kia mahara he onge noa te puta o enei huihuinga, a ko nga painga o te kano kano ki te aukati i te COVID-19 nui atu i nga tupono.

FAQ:

Q: He mea noa enei paanga taha?

A: Kao, he tino onge enei paanga kino kino. Ko te nuinga o nga kaiwhiwhi kano kano ka pa ki nga tauhohenga ngawari me te rangitahi, penei i te mamae i te waahi werohanga, te ngenge, nga tohu rewharewha ngawari ranei.

Q: Ka taea e tetahi te pa ki enei paanga taha?

A: Ahakoa ka taea e tetahi te pa ki enei paanga taha, ko etahi o nga roopu, penei i nga taitama tane mo te myocarditis me te pericarditis, he iti ake te mate. Heoi, kei te tino iti te raru o te katoa.

Q: Me aha ahau mena ka pa ki ahau tetahi o enei paanga taha?

A: Mena ka pa ki a koe etahi tohu kino, e pa ana ranei ki a koe i muri i to whiwhinga i te kano kano COVID, me toro atu ki nga rongoa. Kua rite nga tohunga hauora ki te hapai me te rongoa i enei raru kino onge.

Hei mutunga, ahakoa kei te noho tonu nga paanga kino e pa ana ki nga kano kano COVID, he onge. Ko nga painga o te kano kano hei aukati i nga mate kino, i te hohipera me te mate mai i te COVID-19 ka nui ake i nga tupono. He mea nui ki te korero ki nga tohunga ngaio hauora me te whakawhirinaki ki nga korero tika i te wa e whakatau ana mo te werohanga.