He aha nga hapa e wha?

I roto i te ako reo Ingarihi, he maha nga hapa ka mahia e nga akonga. Ka taea e enei hapa te aukati i te whakawhitiwhiti korero me te maarama. Ma te mohio ki enei hapa ka awhina i nga akonga ki te whakapai ake i o raatau pukenga reo me te karo i te mahi i aua hapa. I konei, ka tirotirohia e wha nga hapa e pa ana ki nga akonga reo Ingarihi.

1. Hapa Wetereo:

Ko nga hapa wetereo pea te nuinga o nga hapa i mahia e nga akonga reo Ingarihi. Ka taea e enei hapa te whakauru i nga kupu kupu mahi he, nga take whakaaetanga kaupapa-kupumahi, te whakamahi hee i nga tuhinga, me te rangirua ki nga kupu o mua. Ko nga hapa wetereo ka pa ki te marama me te tika o te korero a tetahi.

2. Hapa Kupu:

Ka hapa te kupu i te wa e he ana te whakamahi a nga akonga i nga kupu, e uaua ana ranei ki te rapu kupu tika hei whakaputa i o raatau whakaaro. Ka puta mai he pohehe me te rangirua. Ko te whakawhānui ake i nga kupu a tetahi ma te panui, te whakarongo, me te mahi ka taea te whakaiti i enei hapa.

3. Hapa Whakahua:

Ko nga hapa o te whakahua he uaua ki nga akonga kia mohiohia e nga kaikorero Maori Maori. Ka taea e enei hapa te whakahua pohehe i nga oro takitahi, i nga tauira ahotea, i te oro ranei. Ko te whai waahi ki te mahi whakahua me te whakarongo ki nga kaikorero taketake ka awhina i te whakapai ake i nga pukenga whakahua.

4. Hapa Takikupu me te Tohu Tohu:

Ko nga hapa takikupu me nga tohu tohu ka pa ki te maaramatanga me te ngaiotanga o nga korero tuhi. Ka taea e enei hapa te whakauru i nga kupu kua hee te takikupu, i te he o te whakapaipai, te whakamahi hee i nga tohu, me etahi atu. Ma te whakamahi i nga taputapu taki takikupu me te panui ka awhina i te tautuhi me te whakatika i enei hapa.

FAQ:

P: He aha enei hapa i kitea noa ai?

A: He mea noa enei hapa na te mea he reo uaua te reo Ingarihi me te maha o nga ture me nga tuunga. I tua atu, he maha nga wa ka whakawhirinaki nga akonga ki te wetereo me nga kupu o to ratou reo taketake, ka puta he pokanoa me nga hapa.

Q: Me pehea taku karo i enei hapa?

A: Ko te mahi i ia te wa, ko te whakamohiotanga ki nga rauemi Ingarihi tuuturu, me te rapu urupare mai i nga kaikorero taketake, i nga kaiwhakaako reo ranei ka awhina i te tautuhi me te whakatika i enei hapa. I tua atu, ka whai hua te whakamahi i nga taputapu wetereo me te takikupu.

P: Ko enei hapa i mahia e te hunga timatanga anake?

A: Kao, ko enei hapa ka taea e nga akonga ki nga taumata matatau. Heoi, ka kaha ake pea te hunga timata ki enei hapa i te mea kei te whiwhi tonu ratou i te matauranga taketake o te reo.

Hei whakamutunga, ma te mohio me te whakatika i nga hapa e wha i roto i te ako reo pakeha – wetereo, kupu, whakahua, me nga hapa takikupu/tohu tohu – ka taea te whakanui ake i nga pukenga reo. Ma te kaha ki te mahi i enei waahanga, ka taea e nga akonga te whakapai ake i a raatau korero me te karo i nga pohehe.