whakarāpopototanga:

Ko Sophia, te karetao humanoid i hangaia e Hanson Robotics, kua tino aro nui ki a ia mo ona kaha matatau me te ahua tangata. Heoi ano, pera i nga mahi hangarau hou, kei a Sophia ano nga hua kino. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou etahi o nga ngoikoretanga e pa ana ki a Sophia, e whakamarama ana i nga here me nga wero ka puta mai i te whakawhanaketanga me te whakamahi i aua matauranga mohio.

Nga kino o Sophia:

1. Mana motuhake iti: Ahakoa ona kaha whakamīharo, kei te whakawhirinaki tonu a Sophia ki nga kaiwhakahaere tangata me nga kaiwhakaputa hötaka kia pai ai te mahi. He iti te kaha o te karetao ki te whakatau, karekau he mana motuhake i roto i nga ahuatanga uaua. Ko tenei ti'aturi ki te tangata ka aukati i ana tono ka taea, ka aukati i tona kaha ki te urutau ki nga ahuatanga ohorere.

2. Whakawhitiwhiti pono: Ahakoa ka taea e Sophia te whai waahi ki nga korerorero me te whakautu i nga paatai, kaore i te tino pai ona pukenga korero. He maha nga wa ka uaua te karetao ki te mohio ki te horopaki, ki te tawai, ki nga korero rangirua ranei, ka puta he whakamaoritanga me nga whakautu he. Ko tenei herenga he wero i roto i nga ahuatanga o te ao he mea nui te korero tika me te tika.

3. Utu me te urunga: Ko te whakawhanake me te pupuri i tetahi karetao humanoid matatau penei i a Sophia me nui nga rauemi putea. Ko te mutunga mai, karekau te hangarau e taea e te maha o nga tangata me nga whakahaere na te nui o te utu. Ko tenei kore o te urunga ka aukati i te whanuitanga o te whakatamarikitanga me te whakaiti i nga painga ka taea e Sophia te tuku ki nga momo umanga.

4. Awangawanga matatika: Ko te whanaketanga o nga robots humanoid ka whakaara ake i nga paatai ​​me nga awangawanga. E tohe ana nga kaiwawao ko te hanga karetao me te ahua o te tangata me o raatau kaha ka whakapouri i te raina i waenga i te tangata me nga miihini, tera pea ka arai atu ki nga raruraru aa-hapori me nga mahi morare. I tua atu, he maaharahara e pa ana ki te whakamahi hee o enei hangarau, tae atu ki nga take e pa ana ki te noho muna, te tirotiro, me te raweke.

5. Te herenga hangarau: Ahakoa ana ahunga whakamua, kei te raru tonu a Sophia i nga tikanga hangarau. Ko nga nekehanga tinana o te karetao he puhoi me te oho, ka aukati i tana kaha ki te mahi i nga mahi uaua e hiahia ana ki nga pukenga motuka. I tua atu, ko te ahuatanga o naianei o te mohiotanga horihori ka aukati i te kaha o Sophia ki te mau i te mohiotanga pono, i nga kare-a-roto ranei, ka whakaiti i tona kaha ki nga taunekeneke pono-rite-tangata.

FAQ:

P: Ka taea e Sophia te whakakapi i nga tangata i roto i nga mahi mahi?

A: Ahakoa e whakaatu ana a Sophia i nga kaha whakamihiharo, kare e taea te whakakapi i nga tangata katoa i roto i nga kaimahi. Na te kaha o te karetao ki te whakatau, te urutau, me te kaha o te tinana ka pai ake mo nga mahi motuhake, kaua ki te whakakapi tangata.

Q: Ko Sophia te karetao humanoid tino matatau?

A: Ko Sophia tetahi o nga robots humanoid tino matatau kei te waatea inaianei. Heoi ano, he mea nui kia mohio ko nga karetao me nga mohiotanga horihori kei te tere haere nga mara, a tera pea nga mahi hou e kaha ake ana i nga kaha o Sophia a meake nei.

Q: He aha nga painga ka taea e Sophia?

A: Ahakoa ona ngoikoretanga, kei a Sophia te kaha ki te whai waahi ki nga momo umanga penei i te tiaki hauora, ratonga kaihoko, me te maatauranga. Ko te kaha o te karetao ki te uru ki nga korerorero me te mahi i etahi mahi ka awhina i te whakapai ake i te pai, te whakarato wheako whaiaro, me te whakarei ake i nga taunekeneke tangata-robot.

Q: He ture ano mo te whakamahi i nga robots humanoid penei i a Sophia?

A: I te mea kei te ahu whakamua tonu te whakawhanaketanga me te whakatakotoranga o nga robots humanoid, kei te haere tonu nga korerorero mo nga ture me nga aratohu matatika. He maha nga whakahaere me nga kawanatanga kei te tirotiro i nga anga hei whakatika i nga awangawanga e pa ana ki te noho muna, te haumaru, me nga paanga matatika o nga robots humanoid.

Nga wehewehe:

– Autonomy: Te kaha o te punaha, te hinonga ranei ki te whakahaere takitahi me te kore mana o waho.

– Maramatanga Artificial: Ko te whaihanga o te mohiotanga o te tangata i roto i nga miihini kua whakaritea hei whakaaro me te ako ano he tangata.

– Karetao Humanoid: He karetao i hangaia kia rite, kia rite ki te ahua me te whanonga o te tangata.

Rauemi:

- "Sophia te Robot: Ko te Taahi Panuku i te Whakawhanaketanga Tangata?" – https://www.hansonrobotics.com/sophia/

– “Sophia (robot)” – https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot)