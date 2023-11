He aha nga 5 Ps o Walmart?

Ko Walmart, te toa nui rawa atu o te ao, e mohiotia ana mo ana rautaki pakihi angitu. Ko tetahi o nga anga matua e whai ana a Walmart ko te 5 Ps, e tu ana mo te Utu, Hua, Whakatairanga, Wahi, Tangata. Ko enei huānga e rima he mahi nui ki te hanga i nga mahi a Walmart me te whakarite i tana angitu tonu i roto i te umanga hokohoko tino whakataetae.

Utu: He rongonui a Walmart mo tana whakapau kaha ki te tuku utu iti ki ana kaihoko. Ka whakamahia e te kamupene tana mana hoko nui ki te whiriwhiri i nga mahi pai me nga kaiwhakarato, ka taea e ratou te tuku moni penapena ki nga kaihoko. Ma te whakarato i nga utu utu nui, ka kukume a Walmart i te whanui o nga kaihoko ka noho tonu hei waahi hokohoko pai mo nga kaihoko mohio putea.

hua: He maha nga momo hua e tukuna ana e Walmart, tae atu ki nga hoko kai, hiko, kakahu, me nga taonga o te whare. Ko te kamupene e arotahi ana ki te whakarato i nga momo momo hua kounga teitei i nga utu whakataetae. Ko te maha o nga hua o Walmart e whakatutuki ana i nga hiahia me nga hiahia o tana turanga kaihoko kanorau.

Whakatairanga: Ka whakamahi a Walmart i nga momo rautaki whakatairanga hei whakamohiotanga me te akiaki i nga hoko. He nui te haumi a te kamupene ki nga kaupapa whakatairanga puta noa i nga hongere pāpāho rereke, tae atu ki te pouaka whakaata, reo irirangi, me nga papaaho ipurangi. I tua atu, ka tukuna e Walmart nga utu, utu, me nga whakatairanga motuhake hei whakapoapoa i nga kaihoko me te akiaki i nga hokonga.

Waahi: Kei te whakahaeretia e Walmart he kupenga nui o nga toa tinana puta noa i te ao, kia ngawari te uru atu ki nga kaihoko. Ka whakatakoto rautaki te kamupene i ana toa ki nga waahi e nui ana te haere o nga waewae, me te whakarite i nga whakatakotoranga toa pai mo te wheako hokohoko pai. I tua atu, kua whakawhänuihia e Walmart tana noho ipurangi, ka whai waahi nga kaihoko ki te hokohoko mai i te whakamarie o o raatau kaainga.

iwi: E mohio ana a Walmart ki te hiranga o ana kaimahi ki te tuku ratonga kaihoko. Ka whakangao te kamupene ki nga kaupapa whakangungu hei whakakii i ona hoa ki nga pukenga me nga matauranga e tika ana hei awhina i nga kaihoko. Ka whakanuia hoki e Walmart te kanorau me te whakaurunga, e poipoi ana i te taiao mahi pai mo ana kaimahi.

FAQ:

Q: Me pehea te pupuri a Walmart i nga utu iti?

A: Ka whiriwhiria e Walmart nga mahi pai me nga kaiwhakarato na te kaha o te hoko, ka taea e ratou te tuku utu whakataetae ki nga kaihoko.

Q: He aha nga hua ka hokona e Walmart?

A: Ka tukuna e Walmart te tini o nga hua, tae atu ki nga hoko kai, hiko, kakahu, me nga taonga o te whare.

Q: He pehea te whakatairanga a Walmart i ana hua?

A: Ka whakamahi a Walmart i nga momo hongere panui, tuku utu me nga utu, me te whakahaere kaupapa whakatairanga hei whakamohiotanga me te akiaki i nga hoko.

P: Kei hea e kitea ai e au nga toa Walmart?

A: Ka whakahaerehia e Walmart nga toa tinana puta noa i te ao, ka taea hoki e koe te hoko ipurangi ma o raatau paetukutuku.

P: He pehea te whakanui a Walmart i ana kaimahi?

A: Ka whakangao a Walmart ki nga kaupapa whakangungu me te poipoi i te taiao mahi pai hei whakarite kia tukuna e ana kaimahi te ratonga kiritaki tino pai.