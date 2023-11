By

He aha nga momo kano kano COVID e 4?

I roto i te pakanga o te ao ki te mate urutomo COVID-19, kua puta nga kano kano hei taputapu nui hei aukati i te horapa o te mate. Kua whakawhanakehia e nga Kairangataiao me nga Kairangahau etahi momo kano kano hei patu i te coronavirus hou, kei te whakamahi i nga tikanga rereke hei whakarato i te mate. I konei, ka tirotirohia e wha nga momo kano kano COVID e waatea ana inaianei.

1. Kano kano mRNA: Ko nga kano kano mRNA, penei i nga kano kano Pfizer-BioNTech me Moderna, ka mahi ma te whakauru i tetahi waahanga iti o nga mea ira o te huaketo, e kiia nei ko te messenger RNA (mRNA), ki roto i te tinana. Ma tenei mRNA e ako nga pūtau ki te whakaputa i tetahi waahanga kino o te huaketo, ka puta he urupare mate. Ko enei kano kano kano kua whakaatu i nga reeti whai hua nui, kua tukuna whanuitia puta noa i te ao.

2. Vaccine Vector Viral: Ko nga kano kano mate huaketo, pera i nga kano kano a Oxford-AstraZeneca me Johnson & Johnson, ka whakamahi i te huaketo kino (ehara i te coronavirus) hei waka ki te kawe i tetahi waahanga o te momo ira o te huaketo ki roto i nga pūtau. Ko tenei whakarerekētanga ka akiaki i nga pūtau ki te whakaputa i te pūmua viral, e whakaohooho ana i te urupare mate. Kua whai hua enei kano kano, kua whai waahi nui ki nga kaupapa kano kano a te ao.

3. Kano Kano Wae-roto Protein: Kei roto i nga kano kano iraroto pūmua, penei i te kano kano Novavax, nga waahanga kino o te huaketo, penei i nga porotini, nga kongakonga ranei, ka puta he urupare mate. Ko enei kano kano kare he matūriki wheori ora, ka kiia he haumaru mo te nuinga o te tangata. Kua whakaatuhia e ratou nga hua pai i roto i nga whakamatautau haumanu, a kei te whakahaerehia i tenei wa i nga whenua rereke.

4. Kano Kano Whakakore: Ko nga kano kano kano, penei i te Sinovac me te Bharat Biotech, ka whakamahi i te momo mate kua mate, kua whakakorehia ranei hei whakaohooho i te urupare mate. Na roto i te whakauru i te wheori tauhohe ki roto i te tinana, ka whakangungu enei kano kano i te punaha mate ki te mohio me te whawhai i te huaketo ora mena ka kitea. He roa te whakamahinga o nga kano kano kano, a kua angitu ki te aukati i nga tini mate.

FAQ:

P: He rite te whai hua o nga momo kano kano COVID e wha?

A: He rereke pea nga reiti whaihua i waenga i nga momo kano kano, engari kua whakaatu nga momo e wha i te whai hua ki te aukati i nga mate kino, te whakaurunga ki te hohipera, me te mate na te COVID-19.

P: He haumaru enei kano kano?

A: Ko nga whakamatautau haumanu nui me nga tikanga whakahaere ture kua whakapumau i te haumaru o enei kano kano. Heoi ano, pera i nga wawaotanga rongoa, ka pa ki etahi o nga tangata ka pa ki nga paanga o te taha ngawari, he poto nei te roa, ka nui ake i nga painga o te werohanga.

P: Ka taea e au te kowhiri ko tehea kano kano hei tango?

A: Ka rereke pea te waatea o te kano kano i runga i to waahi me nga whakatau a nga mana hauora. E taunaki ana kia whai i nga tohutohu a nga tohunga ngaio hauora me te whiwhi kano kano kano ka tukuna ki a koe.

I roto i te pakanga ki te COVID-19, ko enei momo kano kano e wha kua whai waahi nui ki te tiaki i nga taangata me nga hapori puta noa i te ao. Ko te rangahau me te whakawhanaketanga tonu i te waahi kano kano ka whakanui ake i to maatau kaha ki te patu i te huaketo me te whakamutu i tenei raru hauora o te ao.