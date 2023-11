He aha nga tohu Covid hou e toru?

I roto i te pakanga e haere tonu ana ki te mate urutaru Covid-19, kei te tohe tonu nga kaiputaiao me nga tohunga hauora kia pai ake te maarama ki te huaketo. I te putanga mai o nga momo rerekee, he mea nui ki te noho mohio mo nga tohu hou e pa ana ki te mate. Ina tata nei, e toru nga tohu hou kua kitea e tohu ana he mate Covid-19. Kia ata titiro ki enei tohu me te tikanga.

Ko nga tohu Covid hou e toru:

1. Nga take gastrointestinal: Ahakoa ko nga tohu o te manawa penei i te mare, te kirikaa, me te poto o te manawa kua mohiotia he tohu noa o Covid-19, kua kitea e nga rangahau tata ka taea ano e nga raru o te kopu te tohu mo te huaketo. Ko enei take pea ko te matere, te ruaki, me te mamae o te puku. He mea nui kia mohio ka puta enei tohu ahakoa te kore o nga tohu manawa, he mea nui kia mohio ki o raatau hononga ki a Covid-19.

2. Te ngaro o te reka me te kakara: Ko te ngaronga o te reka me te hongi, e kiia nei ko anosmia, kua mohiotia he tohu mo Covid-19 mo etahi wa. Heoi, kua maarama inaianei ka kitea tenei tohu i mua i te puta mai o etahi atu tohu manawa. Mena ka kitea e koe kaore koe e kaha ki te reka, ki te hongi ranei i nga mea, he mea tika kia whakamatauria koe mo Covid-19 me te mahi tupato kia kore ai e horapa atu.

3. Nga kiri kiri: No na tata nei ka kitea nga ponana kiri he tohu ano pea mo Covid-19. Ka rereke te ahua o enei ponana, mai i nga putunga whero iti ki nga hive nui, tae noa ki te pupuhi whanui. He mea nui kia mohio koe ehara i te mea he tohu mo Covid-19 katoa nga ponana, engari mena ka pa ki a koe he paheketanga hou, rerekee ranei me etahi atu tohu, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora.

Pātai Auau (FAQ):

P: Me aha ahau mena ka pa ki enei tohu hou?

A: Mena ka pa ki a koe tetahi o enei tohu, he mea nui kia whakamatau koe mo Covid-19 me te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora o to rohe.

Q: Ko enei tohu anake ki nga momo hou o te huaketo?

A: Ahakoa kua hono enei tohu ki nga momo rereke hou, ka puta ano i nga keehi o te riaka taketake o te huaketo.

P: Me noho awangawanga ahau mena ka pa ki ahau tetahi o enei tohu?

A: He pai ake te kotiti i te taha o te tupato. Mena ka pa ki a koe tetahi o enei tohu, he mea tika kia whakamatauria me te whai i nga tikanga e tika ana kia kore e horapa atu.

Hei whakamutunga, ko te noho mohio mo nga tohu hou e pa ana ki a Covid-19 he mea nui ki te whawhai ki te mate urutaru. Ko te tautuhi i enei tohu hou e toru - nga take o te kopu, te ngaro o te reka me te hongi, me te kiri kiri - he whakamaumahara ki te noho mataara me te mahi tika hei tiaki ia tatou me etahi atu i te huaketo.