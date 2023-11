He aha nga tohu tuatahi o te shingles?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. I muri i te oratanga o te tangata i te mate heihei, ka moe te huaketo i roto i te tinana, ka whakaara ano i nga tau i muri mai, ka puta ki te kopapa. Ko te mohio ki nga tohu moata o te mate kohu he mea tino nui mo te mate wawe me te maimoatanga. Anei nga tohu tuatahi hei tirotiro:

1. Te ngau, te wera ranei: Ko te tohu tuatahi o te shingles he maha nga wa e pupuhi ana, e wera ana ranei i tetahi waahanga motuhake o te tinana. Ka puta tenei ki nga waahi katoa o te tinana engari ka pa ki tetahi taha o te rama, kanohi ranei. He ngawari, he kaha ranei te kare, ka roa pea mo etahi ra.

2. Te mamae: I te wa e haere haere ana te mate, ka haere tahi te mamae me te wera o te mamae. Ko te mamae ka puta mai i te ngawari ki te kino, ka mau tonu, ka waatea ranei. He maha nga wa e kiia ana he mamae, he pupuhi, he wero ranei.

3. Rahi: I roto i nga ra torutoru o nga tohu tuatahi, ka puta te ahua o te pupuhi ki te waahi kua pa. He opupu iti, kapi tonu te wai e rite ana ki te mate heihei. Ko enei opupu ka matewai, ka pakaru, ka hanga kirinuku.

4. Te whero me te mumura: Ko te kiri huri noa i te ponana ka whero me te mumura. Ma tenei ka whakamahana te waahi ki te pa atu.

5. Te tairongo ki te pa: Ko nga tangata whai kopa ka pa ki te kaha ake o te rongo, te mamae ranei ina pa, ka mirimirihia ranei te waahi kua pa.

FAQ:

P: Ka taea e te shingles te hopuhopu?

A: Ae, ka pangia te mate koriri, engari ki te hunga kaore ano kia pangia te mate heihei, kaore ano kia werohia. Ko te whakapiri tika ki te ponana, ki te wai ranei mai i nga pupuhi ka taea te tuku i te huaketo.

P: Kia pehea te roa o te shingles?

A: He rereke te roa o te shingles i ia tangata ki ia tangata. I te nuinga o nga wa, ko te ponana me nga tohu e pa ana ki te rua ki te wha wiki. Heoi ano, ka mamae pea etahi tangata i te mamae roa, e kiia nei ko te neuralgia postherpetic, mo nga marama, mo etahi tau ranei i muri i te oratanga o te ponana.

P: He maimoatanga mo te mate koriri?

A: Ahakoa karekau he rongoa mo te shingles, ka taea e nga rongoa antiviral te whakaiti i te kaha me te roa o te mate. Ko nga rongoa mamae, nga kirīmi mo te waahi, me nga kopeke hauhautanga ka tohutohuhia hei whakaiti i te mamae.

He mea nui te mohio wawe ki nga tohu o te shingles mo te wawaotanga hauora i te waa. Mena ka pa ki a koe etahi o nga tohu kua whakahuahia ake nei, he mea nui ki te toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te taatai ​​tika me te maimoatanga tika.