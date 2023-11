He aha te ingoa o nga tangata kaore ano kia mate COVID?

I roto i te mate urutaru o te ao, kua kaha haere te kupu "COVID-free". E tohu ana mo nga taangata kaore ano kia pa ki te mate coronavirus, e kiia ana ko COVID-19. Ko enei taangata kua kaha ki te karo i te mate me te noho kore e pa ki te huaketo kua pa ki te ao, ka pa mai te mate, te mate, me te pakarutanga whanui.

Ko wai enei tangata COVID-kore?

Ko nga tangata kore-Covid-19 ko te hunga kaore ano kia whakamatauhia he pai mo te huaketo, kaore ano kia pa ki etahi tohu e pa ana ki te COVID-XNUMX. Kua angitu ratou ki te whai i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi, te whakangungu i nga haerenga hapori, me te horoi i o ringaringa. Ma te piri ki enei tikanga, kua whakaitihia e ratau te tupono ki te whakaputa me te pupuri i o raatau mana kore-Covid.

He aha nga painga o te noho kore-COVID?

Ko te kore COVID-kore he maha nga painga. Tuatahi, karekau enei tangata i pa ki te mate o te tinana me te whatumanawa ka pa mai e te huaketo. Kare ano ratou i pa ki nga tohu whakararuraru, i te hohipera, i nga raru mo te wa roa e mau ana etahi o nga turoro COVID-19. I tua atu, ko te kore-Covid-XNUMX ko te tikanga kaore ratou i horapa i te huaketo ki etahi atu, ma te tiaki i o raatau hoa aroha me te hapori whanui.

Ka taea e nga taangata kore-Covid-XNUMX te tuku i o raatau tiaki?

Ahakoa ko te kore COVID-kore he ahua pai, he mea nui kia whai tonu nga tangata takitahi ki nga aratohu hauora a te iwi. Kei te kaha tonu te huaketo ki nga waahi maha o te ao, a kei te puta nga momo rerekee hou. Ahakoa kare ano tetahi tangata i pa ki a COVID-19, ka taea tonu e ia te pa atu ki te huaketo a muri ake nei. No reira, he mea nui kia noho mataara, kia werohia i te wa e tika ana, kia noho mohio ki nga tohutohu hou mai i nga mana hauora.

Opaniraa

Ko nga taangata kore-Covid ko te hunga kua kaha ki te karo i te mate coronavirus me te noho kore tohu puta noa i te mate urutaru. Ahakoa he mea whakamihi tenei, he mea nui kia maumahara he riri tonu te huaketo. Ma te u tonu ki nga tikanga hauora a te iwi, ka taea e tatou te mahi tahi mo te wa kei te heke mai ka noho korekore te katoa ki te COVID.

FAQ

P: He aha te tikanga o te COVID-kore?

A: Ko te COVID-free e tohu ana ki nga tangata kaore ano kia whakamatauhia he pai mo te COVID-19 a kaore ano kia pa ki nga tohu e pa ana ki te mate.

P: Me pehea e taea ai e te tangata te kore COVID-kore?

A: Ma te whai i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi, te whakangungu i nga haerenga hapori, me te horoi i nga ringaringa, ka taea e nga tangata takitahi te whakaiti i o raatau tupono ka noho kore-COVID.

Q: Ka taea e nga tangata kore-Covid-XNUMX te tuku i o raatau tiaki?

A: Kao, he mea nui kia whai tonu nga tangata kore-Covid-XNUMX i nga aratohu hauora a te iwi, i te mea kei te mau tonu te huaketo, kei te puta nga momo rerekee hou. He mea nui ano te kano kano me te noho mohio ki te pupuri i te mana kore COVID.