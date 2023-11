He aha nga tohu roa Covid?

Ko Long Covid, e mohiotia ana ko te whai muri-acute sequelae o te mate SARS-CoV-2 (PASC), e pa ana ki tetahi ahuatanga e pa ana te tangata ki nga tohu tohe tonu, ki nga tohu hou ranei ka puta i muri i te ora mai i te wahanga whakapeka o Covid-19. Ahakoa te maha o nga tangata whai Covid-19 e ora ana i roto i nga wiki torutoru, he maha tonu te hunga ka pa ki nga momo tohu ka roa mo nga marama. Ko enei tohu ka roa ka pa ki te oranga o te tangata me nga mahi o ia ra.

Nga tohu o te Covid roa:

Ko nga tohu o te Covid roa ka rerekee mai i te tangata ki te tangata. Ko etahi tohu noa ko te tino ngenge, te poto o te manawa, te mamae o te uma, te mamae tahi me te uaua, te kohu roro, te uaua ki te aro, te pouri, te awangawanga, me te raruraru moe. Ko etahi atu tohu kua korerotia ko te papouri o te ngakau, te whanoke, te mahunga, me nga take gastrointestinal. He mea nui kia mohio ko enei tohu ka rereke te kaha o te kaha, ka haere mai, ka haere i te waa.

FAQ:

Q: Kia pehea te roa o nga tohu Covid?

A: Ka rereke te roa o nga tohu Covid roa. Ko etahi ka pa ki nga tohu mo etahi wiki, ko etahi ka whai tohu ka mau tonu mo etahi marama, ka roa ake ranei.

Q: Ko wai kei te tupono ki te whakawhanake Covid roa?

A: Ka taea e Long Covid te pa ki nga tangata kua pa ki a Covid-19, ahakoa te kaha o te mate tuatahi. Heoi, kua whakaatuhia e nga rangahau ko nga taangata kua kaha ake nga tohu tohu Covid-19 ka kaha ake te whakawhanake i te Covid roa.

P: Ka taea e nga tamariki te whakawhanake Covid roa?

A: Ae, ka taea hoki e nga tamariki te whakawhanake Covid roa. Ahakoa he iti ake te ahua o nga tamariki ki te pa ki nga tohu mate Covid-19, ko etahi ka pa ki nga tohu ka roa.

Q: He rongoa mo Covid roa?

A: I tenei wa, kaore he rongoa mo Covid roa. Ko te maimoatanga e arotahi ana ki te whakahaere i nga tohu takitahi me te whakapai ake i te oranga katoa na roto i te huarahi maha, tae atu ki te whakamaarama tinana, te rongoa hinengaro-whanonga, me nga rongoa hei whakaiti i nga tohu motuhake.

Hei mutunga, ko te roa te Covid he ahuatanga e pa ana te tangata ki nga tohu tohe, hou ranei i muri i te ora mai i te mate Covid-19. He rereke nga tohu, ka roa pea mo nga wiki, marama, roa atu ranei. He mea nui mo nga kaiwhakarato hauora me nga kairangahau ki te haere tonu ki te ako me te mohio ki a Covid roa ki te whakarato tiaki tika me te tautoko mo te hunga kua pa.