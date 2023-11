By

He aha nga korero pai e 5 mo Walmart?

Ko Walmart, te toa nui rawa atu o te ao, he ingoa whare kaore e tika kia whakauruhia. Na tana kupenga nui o nga toa me nga momo hua kanorau, kua noho a Walmart hei waahanga nui o te oranga o te tini tangata. Heoi, he maha nga korero iti-mohiotia mo tenei toa nui ka miharo koe. Anei nga korero pai e rima mo Walmart:

1. Te toronga a Walmart ki te ao katoa: Ka mahi a Walmart i roto i nga whenua 27 puta noa i te ao, na te mea he tino kamupene o te ao. Mai i te United States ki Brazil, Haina ki te United Kingdom, he waahi nui a Walmart ki nga momo maakete. Ko ana mahi o te ao ka whai waahi ki tona mana ko tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu i te ao, neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi puta noa i te ao.

2. Te pānga Walmart: Ko te kupu "Walmart effect" e pa ana ki te paanga o te kamupene ki nga ohanga o te rohe ina uru ana ia ki te maakete hou. Ahakoa nga utu iti a Walmart e kukume ana i nga kaihoko, ka taea ano e ratou te pehi i nga pakihi iti, ka kati. Heoi, ko te taenga mai o te kamupene ka taea ano te hanga mahi me te whakaohooho i te tipu ohaoha ki etahi waahi.

3. Ko nga kaupapa taiao a Walmart: I nga tau tata nei, kua whakapau kaha a Walmart ki te whakaiti i tana tapuwae taiao. Ko te hiahia o te kamupene kia whakakahangia e te 100% te kaha whakahou, te whakaputa kore para, me te hoko hua taumau. Kua whakapau kaha ano a Walmart ki te whakaiti i nga tukunga hau kati i roto i ana mahi me te mekameka tuku.

4. Te aroha a Walmart: E mohiotia ana a Walmart mo ana mahi atawhai. Ko te Walmart Foundation, te ringa atawhai o te kamupene, e tautoko ana i nga kaupapa rereke, tae atu ki te awhina i te matekai, te urupare kino, me te matauranga. I te tau 2020 anake, ko Walmart me te Walmart Foundation i koha neke atu i te $1.4 piriona ki nga whakahaere atawhai puta noa i te ao.

5. Te tipuranga-e-tauhokohoko a Walmart: Ahakoa e mohiotia ana a Walmart mo ana toa pereki-maama, kua tere haere tana pakihi-e-tauhokohoko. I nga tau kua pahure ake nei, he nui nga moni whakangao a te kamupene i runga i tana papaahi ipurangi, e tuku ana ki nga kaihoko te whānuitanga o nga hua mo te tuku kaainga ki te kaainga, ki te tiki i roto toa ranei.

FAQ:

Q: He aha te kaihokohoko?

A: Ko te kaihokohoko he pakihi, he tangata takitahi ranei e hoko tika ana i nga taonga, ratonga ranei ki nga kaihoko.

P: He aha te mahi atawhai?

A: Ko te mahi atawhai e pa ana ki nga mahi i mahia e te tangata takitahi me nga whakahaere ki te whakatairanga i te oranga o etahi atu, te tikanga ma te koha atawhai, tautoko ranei mo nga kaupapa hapori.

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko, poto mo te hokohoko hiko, e tohu ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Hei whakamutunga, ko te noho a Walmart ki te ao katoa, ko te "Walmart effect," ko ana kaupapa taiao, te aroha, me te tipuranga-e-tauhokohoko he iti noa iho o nga ahuatanga whakamere o tenei toa toa. I te wa e haere tonu ana a Walmart ki te whanake me te urutau ki te whakarereke i nga hiahia o nga kaihoko, ka noho tonu hei mana rangatira i roto i te umanga hokohoko.