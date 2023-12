He aha nga whenua tuatahi o te ao tuarua me te tuatoru?

Title: Understanding the Evolution and Relevance of Country Classification: Exploring the Concepts of 1st, 2nd, and 3rd World Countries

Kupu Whakataki:

I roto i te ao honohono i enei ra, he maha nga wa ka kite tatou i nga kupu penei i te "ao tuatahi," "ao tuarua," me nga whenua "ao tuatoru". I hangaia enei whakarōpūtanga i te wa o te Pakanga Matao ki te whakarōpū i nga iwi i runga i o raatau hononga torangapu me te ohanga. Heoi, i te mea kua whanake te whenua o te ao, ka pera ano nga tikanga me nga tikanga o enei kupu. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e tatou te takenga mai o enei whakarōpūtanga, te whai take i roto i te horopaki o te ao hou, me te tirotiro i te tirohanga hou mo te maarama ake ki te rereketanga me te uaua o nga iwi o te ao.

Te tautuhi i nga tikanga:

I mua i te haere, me whakarite whakamaramatanga marama mo nga kupu ka korerohia e tatou:

1. Nga Whenua Tuatahi o te Ao: I nga wa o mua, ko te kupu "1st world" e tohu ana ki nga whenua e hono ana ki te United States me etahi atu manapori rangatira o te Tai Hauauru i te wa o te Pakanga Matao. Ko enei iwi i tohuhia e o raatau taumata teitei o te ahumahi, te ahunga whakamua hangarau, me nga ohanga kaha.

2. Nga Whenua Tuarua o te Ao: Ko te kupu "2nd world" i whakamahia hei whakaahua i nga whenua e hono ana ki te Soviet Union me etahi atu whenua hapori i te wa o te Pakanga Matao. Ko enei iwi i te nuinga o te waa e whakaatu ana i nga mahere matua, nga ohanga e whakahaerehia ana e te kawanatanga, me nga taumata rereke o te ahumahi.

3. Nga Whenua Tuatoru o te Ao: I te tuatahi, ko te kupu “te ao tuatoru” e pa ana ki nga whenua kaore i rite ki nga roopu rangatira rangatira, hapori hapori ranei i te wa o te Pakanga Matao. Ko enei iwi he maha nga ahuatanga o o raatau ohanga iti, te nui o te reeti rawakore, me te iti o te uru ki nga rawa me nga hanganga.

Te Putanga o te Whakarōpū Whenua:

I te mutunga o te Pakanga Matao me te honohono o te ao, ka iti ake te whai tikanga o te whakarōpūtanga o nga whenua ki enei wahanga e toru. Ko nga kupu "1st world" me "2nd world" kua kore e whakamahia, i te mea ko te "3rd world" kei te hono tonu ki nga iwi kore. I rahua tenei whakarōpūtanga ngawari ki te hopu i nga ahuatanga me nga uaua o nga whenua puta noa i te ao.

He Tirohanga Hou: I tua atu i te whakarōpūtanga tuku iho:

I roto i te ao o te ao o tenei ra, he mea nui kia neke atu i nga whakaaro tawhito o nga whenua tuatahi, tuarua, tuatoru o te ao. Ko nga uauatanga o nga ohanga hou, nga punaha torangapu, me nga hanganga hapori kaore e taea te hopu tika e enei whakarōpūtanga whanui. Engari, he mea nui ake te wetewete i nga whenua i runga i te whānuitanga o nga mea penei i te GDP mo ia tangata, te taurangi whanaketanga tangata, te kore tauritenga moni, te pumau torangapu, me te uru ki te matauranga me te tiaki hauora.

Ma te tango i te huarahi maha, ka taea e tatou te hohonu ake o te maarama ki nga momo wero me nga huarahi ka pa ki nga iwi. Ma tenei tirohanga ka taea e tatou te maioha ki te ahunga whakamua a nga whenua i tapaina i mua ko "te ao tuatoru" me te mohio ki nga rereketanga kei roto i nga iwi e kiia ana ko "te ao tuatahi".

FAQ:

Q1: Kei te whakamahia tonu nga kupu "1st world," "2nd world," me "3rd world" i tenei ra?

A1: Ahakoa e whakamahia ana enei kupu i etahi wa i roto i nga korerorero opaki, kua ngaro i te nuinga o te waa i roto i nga waahanga matauranga me nga kaupapa takawaenga. Kei te mohio te hapori o te ao inaianei ki te hiahia mo nga whakarōpūtanga rereke e whai whakaaro ana ki te whānuitanga atu o nga ahuatanga.

Q2: He aha etahi kupu rereke hei whakaahua i nga whenua i enei ra?

A2: Ko nga kupu o naianei ko nga "whenua whakawhanake," "whenua whakawhanake," "ohanga hou," me nga "whenua iti rawa atu." Ko enei kupu he maaramatanga matawhānui ake mo te mana ohaoha, hapori, torangapu hoki.

Q3: Ka taea e tetahi whenua te whakawhiti mai i tetahi whakarōpūtanga ki tetahi atu?

A3: Ae, ka taea e nga whenua te whakawhiti i waenga i nga whakarōpūtanga i te waa. Ko te tipu ohaoha, nga huringa torangapu, me te ahunga whakamua aa-iwi ka taea te turaki i tetahi iwi mai i te ahua e whanake ana ki te whenua kua whanakehia, he rereke ranei.

Hei whakamutunga, ko te whakarōpūtanga tawhito o nga whenua ki nga waahanga tuatahi, 1, me te tuatoru o te ao kua tawhito me te kore e hopu i nga uaua o to tatou ao hou. Ma te tango i te huarahi maha me te whai whakaaro ki nga ahuatanga ohaoha-hapori, ka taea e tatou te mohio tika atu ki nga momo wero me nga waahi ka pa ki nga iwi i enei ra. Kia neke atu tatou ki tua atu i nga tapanga ngawari me te awhi i te tirohanga tino rerekee e mihi ana ki nga haerenga ahurei o ia whenua.