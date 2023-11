He aha nga Whakaaetanga Taupānga Me Whakawetohia e au?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga taupānga atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Mai i nga papaaho paapori ki nga taputapu hua, ka whakawhirinaki matou ki enei taupānga mo nga kaupapa rereke. Heoi, ko te nuinga o enei taupānga e hiahia ana ki etahi whakaaetanga kia uru atu ki a maatau raraunga whaiaro, ka puta he awangawanga mo te noho muna me te haumarutanga. Na, ko wai nga whakaaetanga taupānga me whakawetohia e koe hei tiaki i o korero? Kia mohio tatou.

Tauwāhi Uru: Ko tetahi o nga whakaaetanga e tonohia ana e nga taupānga ko te uru ki to waahi. Ahakoa e tino hiahia ana etahi taupānga ki enei korero mo o raatau mahi, ka whakamahia pea e etahi atu mo nga panui kua whakaritea mo te keri raraunga ranei. Hei whakamarumaru i to noho muna, whakaarohia te whakakore i te uru tauwāhi mo nga taupānga karekau e hiahiatia, penei i nga keemu, i nga taupānga huarere ranei.

Waea hopuoro me te Whakaaetanga kamera: Ko te tuku hopuoro me te kaamera ki te uru atu ki nga taupānga ka raru pea, na te mea ka taea e ratou te tuhi oro me te ataata me te kore e mohio koe. Ki te kore he mea nui mo te kaupapa o te taupānga, he mea whakaaro nui ki te whakakore i enei whakaaetanga hei aukati i te whakamahi kino i o raraunga whaiaro.

Hoapā me te Uru Waea Rangitaki: Ko etahi o nga taupānga e tono ana kia uru atu ki o hoapaki me o raarangi waea waea, ka raru pea. Ki te kore e tino tono te taupānga kia pai te mahi o enei korero, he mea tika kia whakakorehia enei whakaaetanga hei tiaki i te matatapu o o hoapaki me te aukati i te whakamahi kore mana o to hitori waea.

FAQ:

P: Me pehea taku whakahaere i nga whakaaetanga taupānga i runga i taku waea atamai?

A: I runga i nga taputapu Android, haere ki Tautuhinga> Taupānga> [Ingoa Taupānga]> Whakaaetanga. I runga i nga taputapu iOS, haere ki Tautuhinga> Tūmataitinga> [Ingoa Taupānga] ki te whakahaere whakaaetanga.

Q: Ka whakawetohia etahi whakaaetanga taupānga ka pa ki te mahi o te taupānga?

A: I etahi wa, ko te whakakore i etahi whakaaetanga ka whakawhāitihia te mahi o te taupānga. Heoi, he mea nui ki te whakaraupapa i to kaupapa muna me te tuku whakaaetanga e tika ana kia mahi tika te taupānga.

Q: He taputapu hei awhina i te whakahaere whakaaetanga taupānga?

A: Ae, he maha nga taupānga e waatea ana mo te hunga moataata hei awhina i a koe ki te whakahaere me te whakahaere tika i nga whakaaetanga taupānga. Ka whakaratohia e enei taupānga etahi atu paparanga o te haumarutanga ka taea e koe te whakarite whakaaetanga mo ia taupānga.

Hei whakamutunga, ma te mahara ki nga whakaaetanga taupānga ka taea e koe te whakanui ake i to muna me to haumarutanga. Ma te whakakore i nga whakaaetanga kore, ka taea e koe te tiaki i o raraunga whaiaro mai i te whakamahi kino. Kia maumahara ki te arotake me te whakahaere i nga whakaaetanga taupānga kia mau tonu to noho muna ki te ao matihiko.