He aha te pakeke ka kore he kano kano maru?

I nga tau tata nei, kua kaha ake te aro ki te aukati i nga mate ma te kano kano. Ko tetahi o nga kano kano kua arohia ko te kano kano. Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he ponana mamae na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. He huarahi whai hua te kano kano ki te whakaiti i te tupono o te whakawhanaketanga o te shingles me ona raruraru. Engari he aha te tau e kore ai te kano kano mate pukupuku?

FAQ:

P: He aha te kano kano kano?

A: Ko te kano kano kano he mahi aukati hei awhina i te whakamarumaru mai i te whanaketanga o te shingles. Kei roto he ahua ngoikore o te huaketo varicella-zoster, e whakaihiihi ana i te punaha mate ki te whakaputa i nga paturopi hei whawhai ki te huaketo.

P: Ko wai e tika ana mo te kano kano kano?

A: I roto i te nuinga o nga whenua, ka tūtohuhia te kano kano kano mo nga tangata 50 neke atu. Heoi, ka rereke pea te whakaurunga i runga i nga aratohu motuhake kua whakaritea e nga mana hauora o ia whenua.

P: He kore utu nga kano kano maru?

A: Ko te waatea me te utu o te kano kano kano kano ka rereke i runga i te whenua me tana punaha hauora. I etahi whenua, ka tukuna te kano kano kano kano ki etahi roopu pakeke hei waahanga o te kaupapa kano kano mate a motu. Heoi, i etahi atu keehi, me utu te tangata takitahi mo te kano kano kano, ka hipokina ranei e te inihua hauora.

P: He aha te take i taunakihia ai te kano kano kano mo te hunga pakeke?

A: Ka piki ake te mate o te whakawhanake i te kowhao i te wa o te tau, ina koa i muri i te 50 tau. Ka kaha ake te pa o te hunga pakeke ki nga tohu tino kino me nga raruraru mai i te mate pukupuku, penei i te postherpetic neuralgia, e puta ai te mamae mo te wa roa. Ka awhina te kano kano kano ki te whakaiti i te tupono o te whakawhanaketanga o te shingles me ona poauauautanga e pa ana.

He mea nui ki te korero ki nga tohunga hauora me nga mana hauora o te rohe ki te whakatau i nga aratohu motuhake me te waatea o te kano kano kano ki to rohe. Ka taea e ratou te tuku korero tika mo te whakaurunga, te utu, me etahi atu whakaritenga mo te whiwhi kano kano. Kia maumahara, he pai ake te aukati i te rongoa, me te kano kano kano kano ka taea te whakaiti i te mate o tenei mate mamae.