Me pehea te karo i nga aitua marena mo te wa whakamutunga: he awhina awhina mo nga wahine marena hou

Ina tae mai ki te whakamahere marena, ko te nuinga o nga wahine marena hou e mohio ana ka puta ake nga take ohorere i nga wa katoa. Heoi, kua tohatohahia e Courtney Bradley, he 'bff wahine marena hou', he awhina nui hei awhina i nga aitua marena mo nga meneti whakamutunga. I haere a Bradley ki TikTok ki te tohutohu i nga wahine marena hou mo te huarahi pai ki te aukati i nga wa 'pani ahi' i mua i te kii "E mahi ana ahau."

E ai ki a Bradley, ko te mea nui kei te pehea koe e whakahaere ai i te taenga mai o nga kete ka taka ki to ra nui. Ko te whakatuwheratanga o nga kete ka tae mai ka taea e koe te whakaora i a koe i te mamae o te upoko o te meneti whakamutunga. Ma te noho ki runga ake o nga kaipuke e haere mai ana, ka taea e nga wahine marena te whakatika i nga raru me nga taonga ngaro ranei i mua i te mutunga o te wa.

Engari ki te penapena i o kete katoa kia kore e whakatuwherahia tae noa ki te meneti whakamutunga, ka kii a Bradley me whakatika ia tuku ina tae mai. Ma tenei ara, mena he take kei roto i nga mea kei roto, penei i te mea he, he taputapu kua ngaro ranei, ka nui to wa ki te whakapiri atu ki te kaihoko me te whakatau i te raru.

Ma te whakatinana i tenei rautaki ngawari, ka taea e nga wahine marena te whakarite kia tika nga mea katoa i otahia e ratou i mua i te ra marena. Ehara tenei i te awhina anake ki te whakaiti i te ahotea engari ka mau i te rangimarie o te hinengaro, ma te mohio kei te noho nga mea katoa e tika ana.

No reira, i te wa e whai turi ana koe ki te whakamahere marena, kaua e whakahawea ki te hiranga o te whakatuwhera i nga kete ka tae mai. He iti noa te ahua o te mahi, engari ka puta he rereketanga nui ki te aukati i nga aitua marena mo te meneti whakamutunga.

Rauemi:

– Ko TikTok ataata a Courtney Bradley

– Nova M Bajamonti, Dailymail.Com.