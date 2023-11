He whero tonu a Walmart?

I roto i tetahi whakakitenga miharo, kua tae mai ki te marama ko te toa nui o Walmart i uru ki te tae whero. Ahakoa e mohiotia ana te kamupene inaianei mo tana tohu kikorangi kikorangi, ko te ahua o ona ra o mua i tohuhia e te tae rereke. Na tenei kitenga i puta te hiahia ki waenga i nga kaiwhaiwhai Walmart me te whakaara i nga patai mo te hitori o te waitohu a te kamupene.

E ai ki nga rekoata o mua, ko te tohu tuatahi a Walmart he momotuhi whero maia. Ko te whiriwhiri o te whero i awehia e tona hononga ki te kaha, te weriweri, me te ihiihi. Heoi, i te tipu haere o te kamupene, i te tipu haere, i whai tikanga whakahou ano i tae ki te tango i te tohu puru e mohiotia ana inaianei.

FAQ:

P: Nonahea a Walmart i huri ai i tana tohu mai i te whero ki te puru?

A: I te tau 1981 te whakawhiti mai i te tohu whero ki te tohu kikorangi.

P: He aha i huri ai a Walmart i tana tohu?

A: Ko te whakatau ki te huri i te waitohu he waahanga o te mahi whakarangatira hou e whai ana ki te whakahou i te ahua o te kamupene me te whakahāngai ki ona uara matua.

P: He hiranga ano ki te tae kahurangi i te tohu a Walmart?

A: He maha nga wa e pa ana te puru ki te whakawhirinaki, te pono, me te pumau, ko enei nga ahuatanga i whaia e Walmart ki te whakaputa ma tana tohu hou.

Q: He toenga o te tohu whero i roto i te waitohu a Walmart o naianei?

A: Ahakoa kua rereke te tohu, kei te whakauru tonu a Walmart i nga huānga o te whero ki roto i ana toa me ana panui. Ka whakamahia e te kamupene nga tohu whero hei hanga i te ahua ohorere me te aro ki nga tuku motuhake, whakatairanga ranei.

I te mea kei te kaha tonu a Walmart i te whenua hokohoko, he mea whakamiharo ki te hura i nga ahuatanga iti-mohiotia o tona hitori. Ko te whakakitenga ko te kamupene i hono tahi me te tae whero ka taapirihia he paparanga whakahirahira ki tana korero tohu. Ahakoa kua rite te tohu kikorangi ki a Walmart, he whakamaumaharatanga ko nga tohu tino mohio kua puta nga huringa i runga i to raatau huarahi ki te angitu.