Ka poroporoaki te Takiwa Kura o Warwick ki nga Mema Poari kua roa e mahi ana

Haapotoraa: Ua faatupu te mataeinaa no te fare haapiiraa no Warwick i ta ’na apooraa faatere i te 21 no novema, i reira e pae melo o tei poroporoaki i te huiraatira i muri a‘e e 42 matahiti taviniraa. Te peresideni Todd Rucci, tei tavini e 14 matahiti i te maoro, tei roto ïa i te feia tei faarue i te ohipa. Ko nga mema o te poari kua wehe atu i tuku mihi ki nga kaiwhakahaere, nga kaiwhakaako, me nga hoa o te poari mo to ratou whakapau kaha ki te kounga o te matauranga o te iwi. I tohe ano hoki ratou ki te poari ka haere mai ki te whakarite i nga hiahia o nga akonga.

I roto i tetahi korero kare-a-roto, i akiaki a Rucci i nga mema o te poari katahi ano ka pootihia kia whakawhirinaki ki te tohungatanga me te tautoko a te tari i a raatau e timata ana i a raatau mahi. I whakamaumahara ia kia noho tonu nga tauira hei rama arahi mo ratou. Ua faaite atoa te mono Peretiteni Ed Browne i to'na mauruuru no te rave'a no te tavini, ma te ite i te tura e te fana'o. I mihi ia ki te kaha o nga kaiwhakahaere me nga kaiwhakaako ki te whakarato i te kounga o te matauranga ki nga tauira katoa.

Ko Nelson Peters, tetahi atu mema o te poari kua wehe atu, i whakanui i te koa i puta mai i a ia i tana mahi, me te kii he wheako tino pai. I tohe ia ki te poari ka haere mai kia kaua e warewarehia te hiranga o ia tauira. Ko Lisa Miller, i uru atu ki te poari i te tau 2019, i mihi ki te kurupae ako i mua i a ia me te mihi ki ana hoa mahi mo o raatau arahi. I whakapuakihia e ia tona ngakau nui ki te mahi i nga akonga me te whakatutuki i o raatau hiahia.

I kite a Leslie Penkunas, te mema whakamutunga o te poari kua wehe atu, ko tana mahi he huarahi ki te tohe i te matauranga o nga tauira katoa, ahakoa i nga wa uaua. I tohe ia ki nga mema ka tau mai kia aro nui ki te oranga o nga akonga. Hei koha wehe, ko te toenga o nga mema o te poari i tuku ki te Warwick Education Foundation he takoha nui e $500 hei tautoko i nga kaupapa ako.

I uru ano ki te hui a te poari o Warwick te whakatuunga a Benjamin Long hei tumuaki tuarua mo nga kura tuatahi o John Beck me John R. Bonfield. I tua atu, he maha nga kaupapa ako hou i whakaaetia, tae atu ki te kaupapa Whanaungatanga Haumaru me te Hauora mo nga akonga haua me tetahi akoranga reo matatini mo te tau kura e haere ake nei.

I mohio te hapori ki nga hu nui i waiho e nga mema o te poari kua wehe atu ki te whakakii, me te perehitini o mua o te poari a Michael Landis e mihi ana mo a raatau tau mahi. Ka oatihia nga mema o te poari hou i te Hakihea 5, hei tohu mo te wahanga hou mo te Takiwa Kura o Warwick.