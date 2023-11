Warhammer 40,000: Space Marine II: A New Era of Galactic Warfare

Neke atu i te tekau tau mai i te tukunga o Warhammer 40,000: Space Marine, he keemu i whakapoapoa i nga kaitoro me tana pakanga kaha me te hopu i nga pakanga maha. Kua roa kua ngaro te tumanako o nga kaiwhaiwhai mo tetahi waahanga, engari inaianei, i te tau 2023, ko te whakarewanga nui o Warhammer 40,000: Space Marine II i runga i te Xbox Series X|S kei te pae. I tenei wa, ko te kaiwhakawhanake a Saber Interactive me te kaiwhakaputa Focus Entertainment kei te kawe i te kaporeihana e arohaina ana ki nga taumata hou.

Warhammer 40,000: Ko Space Marine II he kaikopere tangata-tuatoru e ruku ana i nga kaitoro ki roto i te haerenga whakaihiihi o te tupuni. Ka hoki mai a Kapene Titus me ana Marines Space Marines ki mua, na Clive Standen te tangata mohio. I te wa e tukuna ana e te Emperor nga Marines mokowhiti pono ki te whawhai i nga mano tini o Tyranids, me tuku nga kaitakaro ki te reinga me nga patu kino me nga mana motuhake.

Ko tetahi rereketanga nui ko te Warhammer 40,000: Space Marine II kaore i te ringa o Relic Entertainment. Engari, ko Saber Interactive, te taiwhanga rongonui i muri i te Pakanga Z o te Ao me te Evil Dead: The Game, kua riro te mana. E mohiotia ana mo o raatau hangarau miihini Swarm Engine, e taea ai e te tini o nga hoariri ki runga i te mata i te wa kotahi, ka oati a Saber Interactive ki te kawe i nga pakanga epic i runga i te tauine koretake.

He aha te rereketanga o te Warhammer 40,000: Space Marine II i mua atu?

Ko te hanga i runga i te turanga i whakatakotoria e te keemu taketake, kua whakauruhia e Saber Interactive nga Tyranids hei hoariri matua mo Space Marine II. Ko te simulator whanonga ahurei, e mohiotia ana ko te Swarm Engine, he tino whakakii i te ahua o te hive-like o nga Tyranids, ka hua mai i nga raupapa takaro whakahihiri me te wero.

I Space Marine II, tata ki te kotahi rau tau i muri i nga huihuinga o te keemu tuatahi. He nui nga huringa o te ao, me te whakangaromanga o te ao pa kaha o Cadia me te putanga mai o te Primaris, he momo kaha ake o Space Marines i arahina e te Primarch of the Ultramarines kua whakaarahia, Roboute Guilliman. Ka hoki mai a Kapene Titus ki tetahi tupuni i roto i te ngangau, ka urutau ki tenei horopaki hou i a ia e whawhai ana ki te whakaora ano i te tangata.

Mo te keemu papa o Warhammer 40,000, kua tipu ano i roto i nga tau. Ahakoa ko te tukanga whanaketanga he uaua ki te whai tonu i te whakauru mai o nga tauira hou me nga wehenga, ko te Warhammer 40,000: Space Marine II e whai ana ki te whakauru i nga mea e taea ana ki roto i ona here. Ka taea e nga kaitakaro te tutaki ehara i te Ultramarines me Tyranids anake engari ko nga ope Imperial me te aroaro nui o Adeptus Mechanicus. Heoi, me tupato ratou ki nga ope Tzeenchian ka whakararu i te whawhai mo nga Ultramarines.

FAQs

1. Ko wai te kaiwhakawhanake me te kaiwhakaputa o Warhammer 40,000: Space Marine II?

Warhammer 40,000: Ko Space Marine II i whakawhanakehia e Saber Interactive ka whakaputaina e Focus Entertainment.

2. He aha te roopu hoariri matua i Space Marine II?

Ko te roopu hoariri matua i Space Marine II ko nga Tyranids, e mohiotia ana mo o raatau ahua o te hive.

3. I pehea te whakarereketanga o te taakaro i Space Marine II?

Ko Space Marine II e hanga ana i runga i nga miihini angitu o mua i a ia e whakaatu ana i nga ahuatanga hou hei whakarei ake i te wheako kaitakaro. Ka mau tonu te keemu i te punaha awhe/melee tino pai me te whakaatu i nga whakapainga penei i te porotiti tere me nga miihini parry.

4. He aha nga huringa kua puta ki te ao Warhammer 40,000 mai i te keemu tuatahi?

I roto i te ao Warhammer 40,000, ko Cadia, te ao pa kaha, kua ngaro, a kua pakaru te tupuni e te weriweri. Ko te putanga mai o te Primaris, he putanga kaha ake o nga Astartes, me te hokinga mai o Roboute Guilliman hei Primarch of the Ultramarines kua hanga ano te tupuni me te tuu i te tangata ki roto i te tino mate.

5. Ka taea e nga kaitakaro te kite i nga tauira hou me nga wehenga mai i te keemu papa i Space Marine II?

Ko te tukanga whanaketanga he wero ki te pupuri i te keemu papapu e tipu haere tonu ana. Ahakoa e whai ana a Space Marine II ki te whakauru i nga mea e taea ana, kaua nga kaitakaro e tumanako kia kite i nga tauira hou me nga roopu. Heoi, ka taea e ratou te tatari kia tutaki ki nga hoia Imperial, he ahua nui o Adeptus Mechanicus, me nga hoia Tzeenchian uaua.