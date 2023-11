Warhammer 40,000: Ko Space Marine 2 Ka Taarua Nga Kanohi, Ka Oatitia he Wheako Kounga Tino

Warhammer 40,000: Space Marine 2, te waahanga e tino tumanakohia ana mo te keemu mahi rongonui, kua panuitia he roa te roa o tana whakarewatanga. I whakaritea tuatahi mo te tuku i mua i te mutunga o te 2023, ka hoki ano te keemu ki te haurua tuarua o te tau 2024. Ko enei korero ka puta he pouri ki nga kaiwhaiwhai e tatari ana ki te taenga mai o te waahanga.

Ko te whakaroa, e ai ki te kaiwhakaputa o te keemu, Focus Entertainment, ko te whakarite kia whakawhiwhia nga kaitakaro ki tetahi wheako petipeti oro me te kounga teitei. Kei te pirangi te roopu whanaketanga ki te eke i nga tumanako o nga kaiwhaiwhai me te whakaputa keemu e tika ana mo te ingoa o te kaporeihana. He mea nui kia mahara ahakoa te roa, kua kohia e Space Marine 2 neke atu i te kotahi miriona nga rarangi hiahia, e whakaatu ana i te tino rongonui me te tumanako e pa ana ki tana tukunga.

Ahakoa kei te pouri te whakaroa, he korero pai mo nga kaiwhaiwhai. Kua panuitia e Focus Entertainment ka whakaatuhia he ra tuku mo Space Marine 2 i te timatanga o Hakihea, ka rite pea ki te Ko nga Tohu Taakaro 2023 i te Hakihea 7. Ma tenei panui ka whakawhiwhia ki nga kaiwhaiwhai he raarangi raima hei titiro whakamua.

I tenei wa, ka taea e nga kaitakaro te kite i te ahua o te keemu na roto i te kiriata whakaari o Akuhata i tukuna e Focus me te kaiwhakawhanake a Saber Interactive. Ka oati te tauaru he wheako mahi tuatoru-tangata, ka whawhai nga kaitakaro ki nga mano tini o Tyranids i roto i te ao Warhammer 40,000. Ko Space Marine 2 he mea whakahihiri mai i te kiriata a Astartes a Syama Pedersen, me te whakarite kia rukuhia nga kaiwhaiwhai o te kaporeihana i roto i te wheako whakaari pono me te whakahihiri.

I te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai ki te tukunga o Space Marine 2, ko te whakaroa hei whakamaumahara ka tae mai nga mea pai ki te hunga e tatari ana. Ma te pono ki te tuku i tetahi keemu tino pai, ka whai nga kaihanga ki te whakatutuki me te eke ki nga tumanako o nga kaiwhaiwhai puta noa i te ao. I tenei wa, ka taea e nga kaitakaro te tatari tonu mo te panuitanga mo te ra tuku mana.

